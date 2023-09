Vaclav Smil, el gurú de Bill Gates: estas son sus principales ideas sobre el medio ambiente

Solo basta con escribir “Vaclav Smil” en el buscador del blog de Bill Gates para ver la admiración que tiene por él. Nacido en la antigua Checoslovaquia (1943) y emigrado a Canadá, este escritor es el gurú del multimillonario en temas relacionados con el medio ambiente, energía y sostenibilidad.

Vaclav Smil ha escrito más de 40 libros, destacando entre ellos Energy in World History (1994), Energy: A Beginner’s Guide (2010) y Food: A Cultural History (2013). Su libro más reciente es How the World Really Works, lanzado en 2022, y que puedes conseguir en este link.

“Él abrió mis ojos a nuevas formas de pensar sobre resolver nuestros problemas de energía y medio ambientales”, escribió Bill Gates en su blog.

Pero, ¿cuáles son las principales ideas del experto? Vamos a detallarlas.

Las ideas más importantes de Vaclav Smil, el gurú de Bill Gates en temas del medio ambiente

Para Smil, la energía es el factor más importante que ha impulsado el progreso humano, permitiendo a las personas cultivar alimentos, construir ciudades y desarrollar tecnología.

Además, argumenta que el crecimiento económico y demográfico está limitado por los recursos naturales. La humanidad, por lo tanto, debe encontrar formas de reducir su consumo de energía y recursos para garantizar un futuro sostenible.

Finalmente, el checo-canadiense considera que la historia es esencial para comprender los desafíos actuales. Nos puede enseñar sobre los éxitos y fracasos del pasado, y puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en el futuro.

Cita Gates a Smil: “La Tierra es frágil y antes de que sea demasiado tarde, deberíamos embarcarnos seriamente en la (tarea) existencial más fundamental de hacer que cualquier crecimiento futuro sea compatible con la preservación a largo plazo de la única biosfera que tenemos”.

En la actualidad, el autor es profesor emérito de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá.