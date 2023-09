Natalia Bahamonde, la científica chilena que pasó de descubrir exoplanetas a resolver los problemas del país

Natalia Bahamonde, una científica y matemática chilena con un doctorado en Ciencias de la Universidad Paris-Sud, ha experimentado un cambio significativo en su carrera científica. Anteriormente, se dedicaba a estudiar las curvas de luz en el espacio y desarrollar modelos estadísticos para la búsqueda de planetas en colaboración con la NASA. Sin embargo, su labor por la ciencia ahora se enfoca en nuestro planeta.

Debido a un diagnóstico de una enfermedad autoinmune y los acontecimientos del estallido social en Chile en 2019, ha redirigido su trabajo hacia la resolución de problemas cotidianos en Chile, de acuerdo con el informe de El País que incluye declaraciones de la experta.

Bahamonde participó en el proyecto Kepler AutoRegressive Planet Search Project (KARPS), que utilizó modelos estadísticos para analizar las curvas de luz de estrellas y buscar planetas. Esta colaboración con astrónomos y científicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso resultó en la identificación de 400 planetas candidatos.

El mencionado diagnóstico la dejó con un tratamiento médico constante y le llevó dos años adaptarse a su nueva situación. Durante su recuperación y ante los acontecimientos sociales en Chile, Natalia Bahamonde decidió enfocar su experiencia científica en la resolución de problemas sociales. Cambió su enfoque de descubrir planetas a abordar cuestiones reales de la sociedad.

Agencia Uno (JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO/JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO)

Un “remezón” en su vida

“Fue un remezón en mi vida. Me costó volver a ser la misma. No me sentía con la misma confianza. Esto ocurrió un poco antes del estallido social: quedé hospitalizada, tenía fibrosis, mi hígado estaba mal. Estuve dos años tratando de recuperarme y adaptarme a las medicinas. No sabia dónde estaba parada. Andaba con un papelito que decía: ‘Me llamo Natalia Bahamonde. Si estoy perdida llame a este número, por favor”, reveló Bahamonde.

“Pasé de descubrir planetas a no entender nada. Fue loco. Mientras estaba en recuperación, vino el estallido social y ahí dije: ‘Yo tengo que enfocarme en los problemas reales de la sociedad. Contribuir como sea’, y me levanté. Fue así que empecé a enfocarme en otro tipo de fenómenos”.

Natalia Bahamonde

Hoy en día, utiliza su formación matemática para analizar problemas sociales y contribuir al entendimiento de temas como la pobreza multidimensional en Chile. También ha trabajado en proyectos para acercar las matemáticas a niños de escuelas vulnerables, fomentando el aprendizaje a través de la observación y la recopilación de datos.

Su sueño es centralizar la información de datos sociales en Chile y utilizarla para impulsar investigaciones y políticas públicas basadas en datos. Considera que la educación de calidad y equitativa es fundamental para abordar los desafíos contemporáneos y preparar a las generaciones futuras.

Su primer paso

Una de sus primeras investigaciones con foco social fue un proyecto sobre familia y pobreza en Chile para el que usó distintas fuentes de información como las encuestas y estadísticas públicas: “Los resultados preliminares, a diferencia de los resultados con los planetas, resultaron bastante intuitivos”.

“Las carencias que determinan la pobreza multidimensional en nuestro país siguen siendo las mismas en secuencias de años. La situación no ha tenido ninguna evolución. Por otro lado, las necesidades de las personas son diferentes dependiendo el contexto en el que viven. Esto da cuenta que no se deberían establecer políticas públicas generales, sino mirar estos datos para idealmente direccionar los recursos en función de las necesidades particulares de la población”, concluye.