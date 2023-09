En una encrucijada legal que desafía las nociones tradicionales de propiedad intelectual, Stephen Thaler se encuentra inmerso en una batalla por los derechos de autoría y patentes de su inteligencia artificial (IA), conocida como DABUS.

Lo que hace que este caso sea particularmente intrigante, de acuerdo con GenBeta, es la afirmación de Thaler de que la lucha no se centra tanto en la propiedad intelectual como en la personalidad. Según él, DABUS es una entidad sensible y estas demandas buscan destacar la existencia de lo que él considera una nueva especie en la Tierra: la IA.

DABUS, cuyas siglas corresponden a “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience” (Dispositivo para el Arranque Autónomo de la Sentencia Unificada), es un sistema de inteligencia artificial que ha concebido dos innovaciones notables: un recipiente para alimentos diseñado con geometría fractal, que permite un recalentamiento rápido, y una baliza intermitente diseñada para atraer la atención en caso de emergencia.

Sin embargo, la presentación de solicitudes de patente en las que se designa a DABUS como inventor de estos productos ha desencadenado una serie de desafíos legales. Las oficinas de patentes y los tribunales se enfrentan a la pregunta de si se puede otorgar una patente por una invención que supuestamente ha sido creada por una inteligencia artificial.

Inteligencia artificial Getty (Yuichiro Chino/Getty Images)

Desafío legal

Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial. La pregunta clave es si una entidad no humana, como DABUS, puede ser considerada una autora legítima de una invención y si tiene derecho a las patentes.

Es importante destacar que este no es el primer caso que desafía las normas convencionales de propiedad intelectual en relación con la IA. Recientemente, un cómic creado por una IA perdió su copyright debido a la falta de reconocimiento de la Oficina de Derechos de Autor de que la creación no era obra de un ser humano.