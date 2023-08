Físico de Harvard encuentra fragmentos externos al Sistema Solar y sugiere que es tecnología alien

Pareciera que poseer un título universitario expedido por Harvard daría la suficiente autoridad para proclamar que has encontrado pruebas de vida y tecnología extraterrestre. O al menos ese parece ser el caso con el controvertido físico Avi Loeb.

Este sujeto cuenta con un amplio historial de debate y cuestionamientos por parte de la comunidad científica dada su marcada inclinación a utilizar tácticas un tanto sensacionalistas para promover su persona en su búsqueda por comprobar la existencia de alienígenas.

En más de alguna ocasión distintos medios con relativa trayectoria seria han retomado sus testimonios y posturas como elementos de contrapeso y contraste ante este fenómeno explorado. Pero en sí Loeb es un participante habitual de medios un tanto más similares a un tabloide.

Tal es el caso de su más reciente aparición en el Daily Mail, en donde el físico afirma haber encontrado en el Océano Pacífico material de origen espacial con forma esférica con una composición que no coincide con la de ninguna aleación natural o artificial conocida.

¿Pero cómo fue que llegamos a esta descubrimiento que cambiaría la historia y el rumbo de la humanidad?

Avi Loeb: el físico de Harvard con sus supuestas esferas alienígenas

La historia sobre este hallazgo se remonta muchos años atrás, con la detección de un objeto interestelar al que llamaron Oumuamua, que fue captado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái.

Fue el primer objeto descubierto en el sistema solar proveniente de fuera de nuestro propio sistema planetario y desde entonces se convirtió en objeto de obsesión para Loeb.

De modo que el sujeto montó una misión bautizada como Galileo para explorar la zona de impacto del meteoro IM1, también conocido como CNEOS 2014-01-08 (del que ya hablamos en años pasados).

Este objeto se terminó estrellando en Papúa Nueva Guinea en 2014. Tres años después Loeb afirmaría que Oumuamua, podría haber sido de origen extraterrestre e incluso en 2021 publicó un libro titulado Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth.

Imagen: Daily Mail | El controvertido físico de Harvard Avi Loeb afirma encontrar restos de un meteorito que sería ajeno a nuestro sistema solar y abre el debate sobre aliens.

De modo que los restos de IM1 se convirtieron en la única vía para intentar comprobar esas hipótesis. Durante la expedición Loeb recuperó alrededor de 700 pequeñas esferas metálicas, que clama son de origen alienígena e incluso plantea que podría tratarse de algo de “origen tecnológico extraterrestre”.

Se trataría pues de rocas espaciales que vendrían de fuera del sistema solar o incluso sería evidencia de tecnología alien. Sin embargo medios como The Independent han detallado el cuestionable abordaje del Físico.

El medio británico, con una trayectoria más rigorista que el Daily Mail, ha recopilado una serie de opiniones y testimonios en torno a la trayectoria de Avi Loeb y su conducta inclinada al sensacionalismo sobre el rigor científico.

Así que se debería tomar con relativas reservas el supuesto hallazgo. Al menos hasta que la ciencia pura y dura demuestre Loeb está en lo cierto.