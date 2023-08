Bill Gates era flojo en matemáticas cuando era joven, ¿te pareces en esto al fundador de Microsoft?

Bill Gates se erige en uno de los gigantes de la tecnología en la historia. Pero lo que pocos saben es que el fundador de Microsoft fue flojo en matemáticas cuando era joven, y la escuela no le motivaba.

La confesión la realizó en el segundo episodio de su podcast, Unconfuse Me, que puede hallarse en Spotify. Conversó en esta oportunidad con Sal Khan, fundador de la plataforma de educación en línea sin fines de lucro Khan Academy.

“Al principio, en matemáticas, era un poco perezoso”, relató Bill Gates, citado por Business Insider. “Y un maestro de octavo grado dijo, ya sabes, ‘¿Cómo es que eres tan perezoso? Podrías ser muy bueno en esto’. Dije: ‘Pero no estamos haciendo nada interesante”.

“Marcó una gran diferencia que él pensara que estaba perdiendo el tiempo”, añadió el multimillonario y filántropo. “Cambió por completo mi visión de la educación. Tenía la idea de que cuanto menos esfuerzo pones, más genial eres”.

De hecho, Bill Gates ni siquiera terminó la universidad, abandonando sus estudios de Derecho en Harvard al segundo año.

Lo hizo con un propósito: fundar Microsoft junto con su amigo y compañero Paul Allen. Como indica Business Insider, antes Gates dijo que se retiró de la universidad porque “le preocupaba perderse la oportunidad de ser parte de la revolución informática”.

Hoy por hoy, Bill Gates impulsa a los jóvenes a mantenerse en sus estudios, y realiza varios aportes a la educación en el mundo.

Bill Gates pudo hacer carrera profesional en matemáticas

Lo más irónico del asunto es que, al crecer, Bill Gates amó las matemáticas. Incluso, pensó en ser un profesional en el tema.

Marcos Merino, de Genbeta, cita a dos libros: In the Company of Giants: Candid Conversations & the Visionaries of the Digital World, y Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire.

Bill Gates Multimillonario y filántropo

“Casi decidí dedicarme a las matemáticas”, contó Bill Gates, recordando cuando aún no había iniciado la universidad y era un programador amateur. “Pero me di cuenta de que no era un campo con un montón de territorio virgen, (no aportaba) grandes recompensas psíquicas para el progreso que haces”.

Según Merino, Gates llegó a cursar una clase que cubría cuatro años de contenidos de matemáticas en solo dos semestres, antes de abandonar Harvard.

Luego escogería dejar sus estudios y crear Microsoft. Pero eso es otra historia.