La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta útil para conservar tu empleo actual

2023 se ha distinguido por el crecimiento y paso demoledor de los sistemas de Inteligencia Artificial Generativa como ChatGPT o Midjourney.

Su desempeño en muchos terrenos son impresionantes, sobre todo en el terreno de las plataformas conversacionales o las que generan arte digital a partir de simples instrucciones de texto.

Vemos cómo DALL-E y similares son capaces de armar piezas impresionantes en cuestión de segundos cuando a un diseñador gráfico esa misma labor podría tomarles horas o días enteros de trabajo.

A esto se suman los dichos de OpenAI, la empresa madre de ChatGPT, junto con su CEO Sam Altman, quienes ven un claro futuro donde existe una amplia lista de empleos que se verán cambiados para siempre con el arribo de esta tecnología.

Sin embargo esto no representar necesariamente una condena seria e inevitable. Aquí explicamos las razones del por qué.

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a conservar tu empleo actual

En la lista difundida por OpenAI, difundida en el paper de investigación GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models (Los GPTs son GPTs: una mirada temprana al potencial de impacto en el mercado laboral de los grandes modelos de lenguaje), existen también algunas labores u oficios que se mantendrán, en teoría, casi intactas o sin cambios serios como sucedería inevitablemente en otros terrenos.

Es así como encontramos que los principales “afectados” serían los matemáticos, los gestores contables y auditores, los analistas financieros, los reporteros y periodistas. Los secretarios jurídicos y asistentes administrativos. Los diseñadores de interfaz de usuario e internet, los traductores, los agentes de relaciones públicas y los ingenieros de blockchain.

Sin embargo, la realidad es que en cada una de estas labores las plataformas como ChatGPT o Midjourney en realidad hoy por hoy serían una herramienta de gran utilidad para mejorar nuestro trabajo y volvernos más eficientes.

La realidad por otro lado es que resulta necesario considerar seriamente comenzar a adquirir nuevas habilidades relativas al uso de sistemas de Inteligencia Artificial si nuestro empleo actual se encuentra dentro de la lista arriba señalada.

Aquí la buena noticia es que estos sistemas están diseñados para poder utilizarlos con un mínimo de conocimientos técnicos en la mayoría de las casos.

El primer gran paso es analizar nuestros flujos de procesos habituales en el trabajo y a partir de ahí podemos determinar qué tareas repetitivas o de larga duración podrían volverse más eficientes si aplicamos alguna automatización de procesos mediante una IA.

Es un proceso largo y complejo. Pero la meta de la supervivencia laboral lo amerita.