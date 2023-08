Nuevo estudio nos acerca al sueño científico de predecir grandes terremotos

Desde hace siglos la ciencia ha buscado una manera fiable de anticiparse a los terremotos. Investigadores de todo el mundo trabajan para encontrar lo que denominan «señales precursoras», es decir señales que nos avisen de que se va a producir un terremoto. Se han analizado señales químicas, fluctuaciones en la geoquímica del agua subterránea, efectos electromagnéticos en la atmósfera superior e incluso cambios en el comportamiento animal pero no hemos conseguido grandes avances.

En la actualidad, los sistemas de alerta de terremotos establecidos brindan, en el mejor de los casos, apenas uno o dos minutos de aviso por lo que muchos investigadores empezaban a impacientarse y a considerar que quizá no seamos capaces de encontrar esas señales precursoras.

¿Antelación a los terremotos?

Sin embargo, esta misma semana, la cuestión se ha vuelto a abrir con la publicación de un interesante estudio en la Revista Science que podría abrir una ventana de oportunidad para adelantarnos hasta en dos horas en el caso de los terremotos más intensos. Quizás dos horas no parezca demasiada antelación, pero puede significar la diferencia entre la vida y la muerte ofreciendo la posibilidad de llevar a cabo planes de evacuación.

El trabajo científico lo firman dos sismólogos franceses, pertenecientes a la Universidad Côte d’Azur y al Institut de Physique du Globe de Paris, que analizaron series temporales de GPS de alta velocidad antes de 90 terremotos diferentes de magnitud 7 o superior para intentar encontrar una señal precursora común a todos ellos. En su estudio, titulado “La fase precursora de los grandes terremotos” los investigadores galos muestran la detección de “una señal sutil que surgió del ruido unas 2 horas antes de que ocurrieran estos grandes terremotos”.

¿Cómo la humanidad entiende este nuevo estudio?

Para entender mejor el estudio publicado debemos saber que, a grandes rasgos, los terremotos se producen cuando dos bloques de la corteza terrestre, unidos a largo de una falla, acumulan tensión hasta que se deslizan de manera brusca.

Precisamente esta es la clave porque los expertos han estado debatiendo durante mucho tiempo si esa ruptura es realmente brusca e instantánea o si comienza lentamente, aumentando la velocidad hasta la ruptura. De ser así, esta fase precursora podría detectarse con anticipación y aunque en las últimas décadas se han detectado diferentes señales precursoras para terremotos individuales (y siempre después de que se hayan producido), lo cierto es que “nunca hemos detectado una señal que pueda aplicarse a todos los sismos”.

Nuevo estudio

Es aquí donde entra este nuevo estudio que afirma que los terremotos comienzan con una aceleración exponencial de deslizamiento más lento de aproximadamente unas dos horas de duración. El trabajo publicado por los sismólogos franceses se basa en el análisis de series de tiempo de GPS y para ello recopilaron registros de estaciones de GPS cercanas a los terremotos.

Estas estaciones GPS son capaces de capturar el movimiento de la tierra cada cinco minutos con una precisión de unos pocos milímetros. El resultado fue más de 3000 series temporales de movimiento en las ventanas de 48 horas que condujeron a las rupturas principales.

El estudio es interesante pero también conviene ser cauto y no lanzar precipitadamente las campanas al vuelo. En primer lugar, porque el método aún no es aplicable en la actualidad: los resultados obtenidos se han conseguido “a posteriori” ya que los sistemas de monitoreo existentes aún no pueden captar esta señal en tiempo real.

En un futuro, quizá no muy lejano, la tecnología avance hasta lograr ese objetivo y conseguir un tiempo muy valioso en el que la población podría ser evacuada o con el que “poder retirarse a refugios seguros antes de los terremotos más catastróficos”.