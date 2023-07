El último científico que trabajó con Stephen Hawking revela la teoría final del genio

Reconocido como el dueño de una de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia, Stephen Hawking dejó una profunda huella en el mundo. El inglés, fallecido en 2018, fue elogiado por sus aportes sobre la relatividad general y los agujeros negros.

Pero, ¿cuál fue la teoría final del genio?

Lo contó Thomas Hertog, cosmólogo belga de la Universidad KU Leuven, en una entrevista con la AFP. El marco es la publicación del libro On the Origin of Time (Sobre los orígenes del tiempo), que vio la luz este año.

On the Origin of Time ha generado suspicacias en la comunidad científica, debido a que Hertog lo presenta como la teoría final de Stephen Hawking.

El mismo Hertog señala que “es imposible distinguir qué partes de la teoría final son de Hawking y cuáles son propias”.

La teoría final de Stephen Hawking, según su ex colaborador Thomas Hertog

Hertog, de 48 años, trabajó durante más de dos décadas con Stephen Hawking. “Hubo algo que encajó entre nosotros”, afirmó, respecto a la primera vez en la que se vieron.

El centro de la teoría de Stephen Hawking apunta a los primeros momentos después del Big Bang, la explosión que dio origen a nuestro universo. Pero para el inglés, de acuerdo con Hertog, las leyes de la física evolucionaron junto al universo tras el Big Bang.

Stephen Hawking Físico inglés

“Lo que planteamos es que (biología y física) son dos niveles de un gran proceso evolutivo”, indica el científico belga. Sería algo similar a lo enseñado por Charles Darwin en El origen de las especies, con la física tomando el papel de la biología y caminando de la mano con el tiempo.

Si se retrocede en el tiempo, “las leyes de la física misma comienzan a simplificarse y desaparecer. En última instancia, la dimensión del tiempo se evapora”, señala el belga.

Hertog reconoce que la teoría es difícil de demostrar, ya que los primeros años del universo están “ocultos en la bruma que dejó el Big Bang”.

