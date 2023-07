Este es el orden en el que aparecen las arrugas, según tu edad

Muchos temen envejecer, pero la realidad es que las arrugas son parte de la vida. Es parte del proceso natural en todo ser vivo. Expertos en salud y belleza afirman que pueden retrasarse con cuidados y que se puede envejecer de manera bonita, pero lo cierto es que por mucho que se retrase, habrá un momento cuando el paso del tiempo se notará en tu cuerpo. Es inevitable.

Estar vivo implica envejecer. Las cremas, modo de alimentación, cirugías y tratamientos estéticos pueden ayudar a disimular el transcurrir de los años, pero la verdad es que la edad se notará en cualquier momento.

Cada etapa de la vida tiene sus arrugas características. Las líneas de expresión en gente de 30 años, no son las mismas que las de alguien de 50 años.

¿Te has preguntado a qué edad comienzan a salir las arrugas? En este espacio te lo diremos, precisando no sólo cuándo aparecen por primera vez y en qué parte de tu cara, sino también qué tipo de arrugas salen en los años siguientes. De esta manera, podrás conocer tu cuerpo y no alarmarte por los pliegues en tu piel a cierta edad.

Arrugas en cada edad

Los hombres también se preocupan por sus líneas de expresión. Foto: bing.com/images.

El portal Mejor con Salud reseñó sobre la publicación de la Revista de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, que explica a qué edad salen las primeras arrugas y dónde. También refiere cómo van surgiendo otras líneas de expresión en distintas edades.

De esta manera, te presentamos a continuación las arrugas en cada edad:

25 años: es cuando salen las primeras arrugas. Aparecen muy finas en los pliegues nasales y en la frente.

30 años: las arrugas en los pliegues nasales y en la frente se acentúan salen otras finas en en el párpado inferior y en las sienes.

35 años: comienzan a verse los surcos en la frente, las “patas de gallo”, además se hacen más notorios los pliegues nasogenianos y las arrugas de los párpados, también salen las arrugas delante de las orejas.

40 años: en esta etapa ya han salido casi todas las arrugas del rostro y comienzan a notarse la del cuello.

45 años: son más visibles las arrugas suborbitarias y las que están delante de las orejas se unen a las del cuello.

50 años: en esta fase salen en las manos y otras que van desde el lóbulo de la oreja hasta el mentón.

55 años: se acentúan las arrugas del cuello, mientras que las del lóbulo de la oreja y mentón se extienden hasta el labio superior.

60 años: salen arrugas en el labio superior y la piel de las mejillas se torna flácida.

70 años: se profundizan todas las arrugas ya mencionadas.

80 años: son más visibles las arrugas alrededor de la boca y se forman pliegues profundos desde el mentón hasta la clavícula.