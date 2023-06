Imitación microscópica de un bolso Louis Vuitton se acaba de vender por más de 60 mil dólares

La idea principal de ir por un artículo imitación es pagarlo mucho más barato que el original. Es por eso que a cualquiera le podría sorprender que alguien haya desembolsillado más de 60 mil dólares, por una copia de bolso Louis Vuitton.

Sin embargo, detrás de este extravagante precio hay un hecho científico y artístico: el bolso es microscópico. ¿Para qué me sirve, si ni siquiera me va a caber el porta cosmético? Se preguntarán quienes suelen usar estos artículos.

La respuesta está en lo impresionante de poder imprimir un producto a esta escala, incluso con los pequeños detalles LV de la reconocida marca mundial.

El bolso es verde amarillento neón y se vendió en una subasta que inicia con 15.000 dólares como precio inicial y al final alcanzó los $63.750.

Louis Vuitton microscopic handbag sold for $63K at Pharrell Williams auction. pic.twitter.com/mmogu4HXb9 — Pop Hive (@thepophive) June 27, 2023

De acuerdo con lo que reseñan los colegas de Gizmodo, detrás de esta creación se encuentra la gente del colectivo de arte MSCHF. Se dan el crédito de haber fabricado el bolso más diminutodel mundo entero.

“Es más pequeño que un grano de sal marina y lo suficientemente estrecho como para pasar por el ojo de una aguja”, dijo Kevin Wiesner, director creativo de MSCHF.

No obstante, el artículo lamentablemente es una copia, debido a que Wiesner le dijo al The New York Times que no habían recibido el permiso de Louis Vuitton.

El movimiento que impulsó esta iniciativa destaca que para la creación realizaron “un proceso estereolitográfico comúnmente utilizado para fabricar estructuras diminutas biotecnológicas mecánicas”. Su costo está fundamentado en que viene con un microscopio para que su comprador lo pueda ver a lujo de detalle.

“A medida que un objeto que alguna vez fue funcional, como un bolso, se vuelve cada vez más pequeño, su estado de objeto se vuelve cada vez más abstracto hasta que se convierte en un mero indicador de marca. Los bolsos de cuero pequeños anteriores aún requerían una mano para llevarlos; se vuelven disfuncionales, inconvenientes para su ‘usuario’. Microscopic Handbag lleva esto a su conclusión lógica completa. Un objeto práctico se reduce a joyería, toda su supuesta función se evapora; para los objetos de lujo, la usabilidad es la parte de los ángeles”, dijeron los encargados de fabricar este bolso.