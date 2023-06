John B Goodenough: Premio Nobel inventor de la batería de litio muere a los 100 años de edad

El nombre de John B Goodenough tal vez no resulte familiar para la mayoría de las personas, pero su legado en el campo de la ciencia y tecnología ha dejado una huella profunda. Hoy lamentamos el fallecimiento de un Premio Nobel ejemplar al que le debemos la creación de las baterías de iones de litio.

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos utilizado seguramente algún dispositivo o aparato que requiriera de este tipo de accesorios. Goodenough sentó las bases de una industria que cada vez logra mayores periodos de autonomía y hoy rendimos este texto a modo de humilde tributo.

Un reporte de The Institution of Engineering and Technology ha confirmado hace unas horas que John B Goodenough ha fallecido a los 100 años de edad. Partiendo de un comunicado de la Universidad de Texas en Austin, donde Goodenough se desempeñó como miembro de la facultad durante 37 años.

Si bien no se reveló la causa precisa de su muerte se reveló a través del boletín que el fallecimiento habría sucedido en realidad el pasado 25 de junio de este año 2023.

El legado de John B Goodenough para la industria de los smartphones y otros gadgets

John Bannister Goodenough, conocido generalmente como John B Goodenough, fue un físico germano-estadounidense que nació el 25 de julio de 1922 en Jena, Alemania. Creció en New Haven, Connecticut, donde su padre era profesor de historia de la religión en la Universidad de Yale. Estudió matemáticas en Yale y física en la Universidad de Chicago, donde fue alumno de Enrico Fermi y Edward Teller.

Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como meteorólogo en el Ejército de los Estados Unidos. Trabajó como investigador científico en el Laboratorio Lincoln del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), donde participó también en el equipo responsable del desarrollo de la memoria magnética de acceso aleatorio, o memoria RAM.

John Goodenough fue el creador de la batería de iones de litio.

En 1976, se convirtió en el jefe del Laboratorio de Química Inorgánica de la Universidad de Oxford, donde descubrió el óxido de cobalto con iones de litio intercalados como el material ideal para el cátodo de las baterías recargables de iones de litio. Esta fue la clave para el mayor logro de su brillante trayectoria.

En 1986, se trasladó a la Universidad de Texas en Austin, donde continuó investigando sobre materiales para baterías y celdas solares. Fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2019, junto a Stanley Whittingham y Akira Yoshino, por sus contribuciones al desarrollo de las baterías recargables de iones de litio.

Igualmente fue reconocido con numerosos premios y distinciones, como el Japan Prize, el Enrico Fermi Award, la National Medal of Science, el Premio Charles Stark Draper y la Medalla Copley.

En resumen, la memoria RAM de cualquier computadora o smartphone existe en parte por su legado. Al igual que la batería de estos mismos dispositivos. Fue uno de los arquitectos clave de la tecnología que dio pie a la creación de los dispositivos inteligentes de hoy en día.

Descanse en paz.