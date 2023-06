Joven de 16 años se embolsó $50,000 por su galardonado descubrimiento en el cerebro de personas que se suicidaron

Natasha Kulviwat no es una estudiante de secundaria ordinaria. A partir de agosto pasado, pasó seis meses en el laboratorio de la Universidad de Columbia estudiando el tejido cerebral de personas que se suicidaron.Su investigación investigó si algún biomarcador (sustancias físicas y medibles en el cerebro) podría ayudar a explicar y, quizás algún día, prevenir el suicidio.

Finalmente, su trabajo le valió el Premio Gordon E. Moore por Resultados Positivos para las Generaciones Futuras y $50,000 para gastos universitarios en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron, una competencia internacional para estudiantes preuniversitarios organizada por la Sociedad para la Ciencia.

Identificación de biomarcadores de suicidio en el cerebro humano

Kulviwat encontró diferencias en los cerebros de 10 personas que murieron por suicidio en comparación con el grupo de control: 10 personas que murieron por otras causas.

Los cerebros de los que se suicidaron, que fueron donados para que los estudiaran sus familiares, contenían una mayor cantidad de citoquinas inflamatorias.

Las citoquinas crean inflamación como una parte normal de la respuesta de su sistema inmunológico a los patógenos. Pero su cuerpo también puede liberarlos cuando no hay amenaza, por ejemplo, durante el estrés crónico , y eso puede causar una inflamación excesiva.

Demasiada inflamación en el cuerpo con el tiempo puede tener muchos efectos negativos : está implicada en afecciones como enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades autoinmunes . En este caso, la investigación de Kulviwat sugiere que la inflamación afectó a una proteína específica del cerebro conocida como claudina-5.

La claudina-5 generalmente se encuentra en las células que forman la barrera hematoencefálica (BBB) , y desempeña un papel importante en la regulación de las sustancias que pueden pasar de la sangre a las células cerebrales.

Pero Kulviwat encontró niveles elevados de claudina-5 en otras partes del cerebro, en las neuronas y los microvasos, de los que se suicidaron, lo que indica que hubo un colapso de la BBB.

Eso significa que los agentes extraños en la sangre ahora pueden ingresar a áreas funcionales del cerebro, lo que puede ser neurotóxico, dijo. Los resultados sugieren que los niveles elevados de claudina-5 en el cerebro podrían servir como un biomarcador de riesgo de suicidio.

¿Pueden los biomarcadores ser una nueva forma de medir el riesgo de suicidio?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el riesgo de suicidio generalmente se evalúa al observar cosas como antecedentes de depresión u otra enfermedad mental, circunstancias de la vida como eventos adversos en la infancia o pérdida de trabajo y otros factores psicológicos subjetivos, como impulsividad o un sensación de desesperanza.

Aunque existen tratamientos para el comportamiento suicida, que incluyen psicoterapia y medicamentos, las tasas de suicidio han aumentado en su mayoría durante los últimos 20 años. En 2021, más de 48.000 personas murieron por suicidio. Y hubo un estimado de 1,7 millones de intentos.

Dado que el suicidio es un problema de salud pública tan importante, la investigación de Kulviwat se une a una serie de estudios que buscan biomarcadores de suicidio.

Una revisión de la investigación, publicada en 2021, encontró algunos biomarcadores potenciales, incluidos los químicos involucrados en la respuesta al estrés del cuerpo o que interactúan con la serotonina, pero ninguno de los estudios analizó la claudina-5.

Kulviwat y otros investigadores esperan que identificar un proceso fisiológico involucrado en el suicidio, es decir, considerar el suicidio no solo como un problema psicológico, podría ayudar a predecir con mayor precisión quién está en riesgo que los métodos actuales y ayudar a desarrollar tratamientos farmacéuticos más específicos para la prevención.

Curiosamente, en su investigación, Kulviwat descubrió que algunos medicamentos psiquiátricos utilizados para ayudar a los pacientes suicidas con problemas como la depresión o la ansiedad, como Lexapro y las benzodiacepinas, no interactúan fuertemente con la claudina-5, pero algunos medicamentos antiinflamatorios sí lo hacen. Además, en algunos casos, los medicamentos psiquiátricos pueden incluso aumentar el riesgo de suicidio .

Kulviwat dijo, por supuesto, que eso no significa que debamos simplemente dar antiinflamatorios a las personas que puedan estar contemplando el suicidio. Se necesita más investigación, pero Kulviwat dijo que está “tratando de ver si vale la pena identificar una alternativa”.

El Dr. David Feifel es neurobiólogo y profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de California en San Diego. También es el director médico del Instituto de Neuropsiquiatría Kadima, donde utiliza tratamientos más nuevos como la ketamina y la estimulación magnética transcraneal para afecciones de salud mental. Dijo que los resultados de Kulviwat eran interesantes, pero señaló que deben tratarse como una correlación, no como una causalidad.

Feifel dijo que las anomalías cerebrales que encontró Kulviwat podrían ser el resultado de una anomalía más fundamental, y que claudin-5 podría no tener un vínculo directo con el suicidio.

“Antes de tener algún impacto en el campo, sus hallazgos deben replicarse en muestras más grandes”, dijo Feifel.

Kulviwat también anotó que su estudio era “muy preliminar” y que el tamaño de la muestra no era tan alto. Pero ella planea continuar con la investigación.

“Voy a ser coautor de una subvención del Instituto Nacional de Salud con mi laboratorio. Vamos a tratar de profundizar más en esta investigación ya que el estudio piloto arrojó resultados prometedores, y luego veremos a dónde lleva eso”. a nosotros.”

¿Por qué estudiar el suicidio?

Actualmente, terminando su tercer año en la escuela secundaria, Kulviwat comenzó a investigar el suicidio en su primer año, observando posibles contribuyentes psicológicos, como la impulsividad y la capacidad reducida para hacer frente al cambio. Pero para este proyecto, “quería aventurarme en la perspectiva neurobiológica porque no hay muchos estudios que lo hagan”, dijo a Insider.

Parte de su interés en la investigación del suicidio proviene de ser voluntaria en la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio y asistir a Out of the Darkness Walks , eventos que ayudan a crear conciencia y brindan apoyo a las personas que han perdido a seres queridos por suicidio.

Escuchar diferentes perspectivas y cuestionar por qué la investigación sobre el suicidio no está progresando tanto como en otros campos, como el cáncer o las enfermedades infecciosas, inspiró su investigación, dijo.

Ella dijo que una de las partes más difíciles del proyecto fue hacer malabarismos con las responsabilidades académicas, su vida personal y el trabajo de laboratorio. A menudo tenía que elegir su investigación con el tiempo con amigos, trabajando en el laboratorio hasta altas horas de la noche y durante las vacaciones. Kulviwat dijo, riendo, que a veces incluso tenía que faltar a sus clases de secundaria para trabajar en el laboratorio.

¿Qué sigue?

Kulviwat ya tiene en mente la investigación para su próximo proyecto. Ella planea ver cómo los medicamentos como los antiinflamatorios interactúan con la claudina-5 en un modelo animal. Esta investigación podría ofrecer pistas para desarrollar tratamientos alternativos en casos de ruptura de BBB y riesgo de suicidio.

Dijo que el dinero del premio es una gran ayuda para la universidad, pero en general no ha cambiado mucho para ella. “Todavía soy como un estudiante de secundaria regular. Todavía no he tomado mis exámenes estandarizados. Todavía estoy tratando de aprobar mis clases, tratando de mantener mi GPA alto”.

Kulviwat espera asistir a la escuela de medicina en el futuro y convertirse en pediatra o psiquiatra pediátrica.

“Para asegurarnos de tener una base sólida y asegurarnos de que nuestros jóvenes estén bien, creo que es realmente imperativo hacerlo, y creo que es importante no pasarlo por alto”, dijo.