Submarino Titan se quedó sin oxígeno: expertos explican lo que sucede ahora

Según las estimaciones, el submarino Titan que desapareció el pasado domingo durante una expedición del Titanic, ya se quedó sin el oxígeno que tenía disponible para 96 horas. Mientras tanto, sigue la búsqueda por parte de grupos de rescate de Estados Unidos, Canadá y Francia, que han dispuesto todo su equipo para hallar al sumergible con sus cinco pasajeros a bordo.

En el gran despliegue de búsqueda hay aviones, submarinos y hasta robots, toda la tecnología se ha dispuesto para encontrar a los ocupantes del Titan, de quienes se desconoce si siguen con vida.

Este miércoles trascendió que se escucharon ruidos, pero los rescatistas no han escuchado más sonidos y desconocen de dónde provenía lo que escucharon.

El oxígeno del submarino, perteneciente a la compañía OceanGate Expeditions, estaba calculado hasta las 7:08 am ET de este jueves, lo que quiere decir que ya no tienen.

¿Qué pasa ahora?

Pero ¿Qué pasa ahora que se acabó el oxígeno en el Titan? Este jueves, la búsqueda se refuerza aún más porque son las últimas horas decisivas para localizarlos con vida. Con el paso del reloj, disminuye la esperanza de que estén vivos.

New York Post presentó el análisis de expertos que hablaron sobre qué puede estar pasando dentro del submarino con sus cinco ocupantes: el piloto Stockton Rush, el multimillonario Hamish Harding, el millonario de pakistán Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, de 19 años, además de Paul Nargeolet, ex oficial de la armada francesa.

El buzo veterano Butch Hendrick, presidente y fundador de la empresa de capacitación de buceo Lifeguard Systems, explicó al citado medio que lo primero que hay que tomar en cuenta es que realmente no se sabe si el oxígeno duraría 96 horas, ya que el Titan nunca había llegado a este tiempo bajo el agua. Nunca se ha probado si en verdad llega a este tiempo límite, y menos si alcanza a esta cantidad de horas con cinco personas (capacidad máxima). Podría durar más de 96 horas, pero también podría ser menos.

Sumergible Titan AP (AP)

Otro aspecto destacado por Hendrick es que que después de acabarse el oxígeno del submarino, los ocupantes tienen al menos 24 horas más, para respirar con la reserva. de allí, el hecho de que este jueves 22 de junio es el día decisivo.

“En ese momento, comenzarán a tomar decisiones como ‘Sí... hemos hecho lo mejor que hemos podido y es hora de pasar a otro nivel de búsqueda’”, resaltó el especialista.

Frank Owen, ex oficial de submarinos de la Marina Real Australiana y experto en búsqueda y rescate, declaró a New York Post que las 96 horas pueden extenderse “si las personas a bordo conservan su oxígeno respirando lentamente y durmiendo”.

Otra cosa importante, es que todo el mundo está a la expectativa de que encuentren al submarino, pero este es solo un primer paso, ya que si lo hallan en la profundidad, queda otro desafío: llevarlo a la superficie.

Los especialistas explicaron que el Titan está hecho para salir a la superficie en caso de emergencia, por lo que creen que si no lo ha hecho es porque está enredado con algo o porque tiene sobrepeso por el máximo de ocupantes a bordo.

Si está enredado deben buscar la manera de quitarlo de donde esté atrapado, otra opción para llevarlo a la superficie es “conectar un cabrestante de un barco de apoyo al submarino, que luego podría llevarlo a la superficie, aunque eso también podría crear problemas”, dice The Post.