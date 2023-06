Adicción a la comida: ¿qué es y cómo enfrentarla?

Aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses mayores de 50 años tiene una relación poco saludable con los alimentos altamente procesados, que va mucho más allá de los atracones ocasionales o los tentempiés de medianoche, según una encuesta reciente.

La adicción a la comida no se limita a los adultos mayores, según Ashley Gearhardt, autora principal de la investigación más reciente de Michigan Medicine y pionera en el campo de los estudios sobre esta condición. Según explicó, datos previos se centraron principalmente en los adultos jóvenes y de mediana edad hasta los 50 años.

Resultados

Los resultados han sido similares en los grupos de edad más jóvenes incluidos en estudios anteriores, con alrededor del 14% de los adultos y el 12% de los niños que cumplen los criterios de adicción a la comida, dijo Gearhardt.

Los síntomas se asemejan a los signos típicos de la adicción: antojos intensos, incapacidad para reducir el consumo de alimentos altamente procesados, también conocidos como comida chatarra o comida reconfortante, a pesar de las consecuencias negativas, signos de abstinencia y pérdida de control sobre la ingesta, señaló Kristin Kirkpatrick, dietista titulada de la Clínica Cleveland, que no participó en la investigación.

¿Qué hacen las personas ante este problema?

La gente también puede hacer cosas inconvenientes o perjudiciales para saciar sus impulsos. “Me importa tanto este trabajo porque hablo con la gente y me dice: ‘Sé que me estoy matando. Sé que tengo diabetes de tipo 2 no controlada, (pero) la atracción de esta comida, de esta dona, es tan fuerte que conduciré 40 minutos extra aunque tengamos comida en casa. Y me comeré una docena de ellas, aunque pueda entrar en shock diabético’”, afirma Gearhardt, que también es profesora asociada de Psicología en la Universidad de Michigan.

A pesar de su aparente prevalencia, la adicción a la comida no ha sido reconocida oficialmente como una adicción, trastorno o diagnóstico real en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el manual utilizado por los profesionales sanitarios como guía autorizada para diagnosticar los trastornos mentales.

Según Gearhardt, el conjunto de investigaciones sobre la adicción a la comida solo ha llegado recientemente al punto de poder respaldar una propuesta de inclusión en el DSM, pero actualmente está trabajando en una que espera presentar este mismo año.

La comida toma control del cerebro

Los criterios que definen la adicción a la comida giran específicamente en torno a los alimentos altamente procesados, en lugar de a todos los alimentos, debido a cómo responde el cerebro a su consumo, según los expertos.

Lo adictivo no es tanto el azúcar o los carbohidratos en sí, sino “cómo se suministran en los alimentos ultraprocesados, que además tienen compuestos adicionales, sustancias químicas, ingredientes que no son naturales”, explica Kirkpatrick.

“La vía química real de lo que ocurre es la apertura de los sistemas de recompensa”, añade. “Al ingerir los alimentos, se produce un aumento de la dopamina, de la serotonina... se producen todos estos aumentos que nos hacen sentir bien. Pero una vez que bajan, empiezas a sentirte mal y necesitas más”.

Este cambio en el funcionamiento del cerebro “se parece a las adicciones a cosas como la morfina o la nicotina o incluso el alcohol”, afirma Nicole Avena, neurocientífica del estado de Nueva York experta en Nutrición, Dieta y Adicción.

Según Kirkpatrick, los alimentos ultraprocesados constituyen el 70% de los alimentos envasados en EE.UU. y representan alrededor del 60% de las calorías consumidas por los estadounidenses.

“Algunas personas podrían argumentar que no deberían llamarse alimentos, que en realidad son sustancias procesadas y refinadas creadas por el ser humano, que aportan niveles anormalmente altos, a ritmos rápidos, de ingredientes gratificantes como el azúcar o la grasa, y que nuestro cerebro no parece saber exactamente cómo gestionar ese nivel de recompensa alimentaria porque realmente supera lo que existe en la naturaleza”, explicó Gearhardt.

Vivir con adicción a la comida

No todas las personas que consumen alimentos ultraprocesados desarrollan una relación adictiva con ellos. En el caso de quienes sí lo hacen, los expertos creen que puede haber varias explicaciones.

Según los especialistas, la química cerebral de una persona puede influir, así como los antecedentes familiares de relaciones problemáticas o adictivas con sustancias. Las personas estresadas, deprimidas, ansiosas o traumatizadas pueden consumir este tipo de alimentos para hacer frente a las emociones negativas, explica Kirkpatrick.

Los que sufren inseguridad alimentaria son más propensos a elegir alimentos muy procesados, dijo Kirkpatrick, sobre todo si es lo único a lo que tienen acceso, lo que los hace más propensos a la adicción a la comida.

Según Gearhardt, algunas personas con adicción a la comida comen alimentos muy procesados a lo largo del día, mientras que otras se dan un atracón, se sienten asquerosas o perezosas y dicen que no volverán a hacerlo. Con el tiempo, comer demasiados alimentos procesados puede tener consecuencias para la salud en general, como obesidad, cáncer, muerte prematura, enfermedades cardiovasculares, demencia y diabetes, según investigaciones anteriores.

Cuando las personas intentan reducir el consumo de estos alimentos, pueden experimentar síntomas de abstinencia como irritabilidad, agitación o falta de energía, explica Gearhardt. “Y las personas afirman, con el tiempo, comer cada vez más de estos alimentos para obtener el mismo nivel de placer que solían obtener en el pasado”.

La adicción a la comida, y los intentos infructuosos de cambiar, pueden causar un “increíble sentimiento” de culpa, vergüenza, desesperanza y frustración, dijo Gearhardt.

La soledad y el aislamiento social pueden ser factores que contribuyan a la adicción a la comida o sus consecuencias. En la investigación de Michigan Medicine, la adicción a los alimentos altamente procesados se observó en el 51% de las mujeres y el 26% de los hombres que afirmaron sentirse aislados de los demás con frecuencia, en comparación con el 8% de las mujeres y el 4% de los hombres que rara vez se sentían aislados.

La adicción a la comida también puede afectar al bolsillo. Y la tentación está en todas partes: en la oficina cuando alguien lleva donuts al trabajo, en la gasolinera, en las fiestas, en las colas de las cajas de las tiendas.

“A menudo, al final del día, el estrés, el tirón constante de la necesidad de usar la fuerza de voluntad para intentar resistirse pueden desencadenar otro atracón, continuando el ciclo”, afirma Gearhardt.