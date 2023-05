El insomnio se sufre más si la persona no para de ver la hora

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó y reiteró en sus últimos informes anuales la importante problemática de que el 50% de la población general sufre de problemas para conciliar el sueño, generando una variedad de enfermedades derivadas por el mal dormir.

En gran parte el insomnio se genera por las distracciones nocturnas previas al descanso generados por el uso de artefactos electrónicos como teléfonos celulares, Tablet y computadoras, así también, por la visualización de series y películas televisivas a altas horas de la noche. Esta problemática también se asocia a enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión.

Mirar constantemente el reloj genera insomnio

Un estudio liderado por Spencer Dawson, profesor clínico adjunto y director asociado de formación clínica en el Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Facultad de Artes y Ciencias en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, asegura que mirar el reloj mientras se intenta conciliar el sueño agrava el insomnio y provocaría un aumento del consumo de somníferos.

Los datos se basaron en una muestra de casi 5.000 pacientes que completaron cuestionarios sobre la gravedad de su insomnio, el uso de medicación para dormir y el tiempo que dedicaban a vigilar su propio comportamiento mientras intentaban conciliar el sueño.

“Descubrimos que el tiempo que se dedica a vigilar el comportamiento influye principalmente en el uso de medicación para dormir porque exacerba los síntomas del insomnio”, señaló Dawson, quien dijo además que “a la gente le preocupa no estar durmiendo lo suficiente, entonces, empieza a calcular cuánto tardará en volver a dormirse y cuándo tiene que levantarse”.

El especialista indicó que ese no es el tipo de actividad que resulta útil para facilitar la capacidad de conciliar el sueño, ya que, cuanto más estresados estemos, más difícil nos resultará poder conciliar el sueño. La investigación publicada en The Primary Care Companion for CNS Disorders, indica que una sencilla intervención conductual podría ayudar a quienes padecen insomnio.