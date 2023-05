Descubren enorme océano debajo de la corteza terrestre en una roca llamada ringwoodita: contiene más agua que en la superficie

Cada cierto tiempo, se descubren hallazgos científicos sorprendentes que nos dejan maravillados y, recientemente, se ha descubierto un océano oculto debajo de la corteza terrestre que ha dejado a muchos boquiabierto, incluso a los más expertos.

De acuerdo con Independent, este océano masivo se encuentra a 400 millas de profundidad, almacenado en una roca llamada “ringwoodita” en el manto de la Tierra. Los científicos descubrieron que el agua se almacena en la roca en un estado esponjoso, que no es líquido, sólido ni gaseoso, sino un cuarto estado.

El descubrimiento fue publicado en un artículo científico titulado “Dehydration melting at the top of the lower mantle”, en el cual se describen los hallazgos.

Steve Jacobsen, geofísico y miembro del equipo responsable del descubrimiento, explicó: “La ringwoodita es como una esponja, absorbe agua, hay algo muy especial en la estructura cristalina de la ringwoodita que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua”.

Corteza terrestre

¿Por qué es tan fascinante este hallazgo?

Jacobsen agregó que este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo: “Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta”.

El descubrimiento se hizo posible gracias al estudio de los terremotos, donde los sismómetros captaron ondas de choque bajo la superficie de la Tierra. A partir de ahí, los científicos pudieron establecer que el agua estaba retenida en la roca conocida como ringwoodita.

Lo más impresionante del estudio es que si la roca contuviera solo un 1 por ciento de agua, significaría que hay tres veces más agua bajo la superficie de la Tierra que en los océanos de la superficie.