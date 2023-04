Bill Gates y el curioso correo que se envió a sí mismo en 2008 con 25 libros sobre ciencia

A través de Gates Notes, el sitio web en el que Bill Gates comparte sus vivencias, el cofundador de Microsoft subió una captura de pantalla de un curioso correo que se envió a sí mismo en 2008. El resultado de esta publicación ha sido la recomendación de 25 libros sobre ciencia.

“Hace poco le conté a un amigo sobre Weather for Dummies. Esto no era inusual, en realidad es uno de los primeros libros que recomiendo a cualquier persona que quiera entender el clima y cómo se ve afectado por el cambio climático. Después de esa conversación, comencé a preguntarme cuándo obtuve mi propia copia de Weather for Dummies”, cuenta el filántropo.

“¡Busqué en correos electrónicos antiguos y me sorprendió saber que fue hace más de 14 años!”, reveló el cuarto hombre más rico del mundo según Bloomberg.

Bill Gates explicó que en otoño de 2008 pasó de trabajar a tiempo completo en Microsoft a dedicarse a la Fundación Gates, momento en el que finalmente tuvo tiempo de obtener una mejor base en física, química, biología y otras ciencias, lo que lo ayudaría en su trabajo sobre salud, educación y cambio climático.

Los 25 libros sobre ciencia que estaban en el correo

“Busqué los mejores libros y leí tantos como pude encontrar. Weather for Dummies fue uno de los 25 títulos que elegí. Me tomó un tiempo, pero finalmente logré leer todos los libros”, destacó Gates.

Correo de Bill Gates

De esa lista, además de Weather for Dummies, Bill Gates recomendó “especialmente” otros tres:

La atmósfera, de Frederick K. Lutgens y Edward Tarbuck: “Este se publicó por primera vez en 1979 y ahora se encuentra en su 14ª edición. Aunque está pensado como un libro de texto para un curso de nivel universitario, es bastante accesible para cualquiera que esté motivado para aprender cómo funciona el clima de la Tierra”.

Geología física, de James S. Monroe, Reed Wicander y Richard Hazlett: “Al igual que The Atmosphere, Physical Geology es un libro de texto universitario que también puede sostenerse por sí solo. Parte del placer de leerlo es que te adentras en temas que probablemente aprendiste en la escuela primaria, como placas tectónicas y volcanes, pero con mucha más profundidad”.

Planeta Tierra, de John Renton: “Aprecio este libro por dos razones: porque es fascinante por sí mismo y porque me presentó a John Renton como maestro. A través de su escritura, te ayuda a ver el mundo físico que te rodea de una manera diferente”.