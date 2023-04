Bienvenidos a Smallville, el pueblo habitado por 25 agentes de Inteligencia Artificial

Investigadores de Google y la Universidad de Stanford crearon Smallville, un pueblo basado en Inteligencia Artificial, con 25 habitantes impulsados por el modelo detrás de ChatGPT. Familiares, vecinos, todos virtuales e interactuando entre sí.

¿Recuerdas la saga de The Sims, el título creado por EA? Es algo similar, pero con los gráficos de The Legend of Zelda en sus primeras presentaciones de Nintendo.

El título del estudio se llama Agentes generativos: simulacros interactivos del comportamiento humano, y fue realizado por Joon Sung Park, Joseph O’Brien, Carrie Cai y compañeros.

La vida en Smallville El pueblo habitado por 25 agentes de Inteligencia Artificial, creado por Google y la Universidad de Stanford

Con solo texto generado por GPT 3.5, el modelo en el que se apoya ChatGPT de OpenAI, los agentes de Inteligencia Artificial se desarrollan en la ciudad virtual. Esta tiene casas, un parque, una escuela, café, bar y tiendas.

Un agente generativo es un personaje de software computacional que simula un comportamiento humano creíble, desde despertarse y hacer el desayuno hasta conversar y disgustarse por determinados motivos.

El resultado de la investigación apunta a que estos agentes generativos fueron capaces de “producir conductas individuales y sociales emergentes creíbles”.

Isabella Rodríguez, Tom Moreno, John, Mei y Eddy Lin, Sam y Jennifer Moore… estos son algunos de los agentes de Inteligencia Artificial que viven en Smallville.

Con esta descripción textual se establece la conducta de, por ejemplo, John Lin.

“John Lin es un comerciante de farmacia en Willow Market and Pharmacy y le encanta ayudar a las personas. Siempre está buscando formas de facilitar el proceso de obtención de medicamentos para sus clientes”, apuntan los investigadores.

“Vive con su esposa, Mei Lin, que es profesora universitaria, y su hijo, Eddy Lin, que estudia teoría musical; John Lin ama mucho a su familia”.

Y luego entra en la relación de Lin con otros agentes de Inteligencia Artificial: “John Lin conoce a la pareja de ancianos de al lado, Sam Moore y Jennifer Moore, desde hace algunos años; John Lin cree que Sam Moore es un hombre amable y agradable…”.

Con base en este tipo de descripciones (cada personaje tiene el suyo), se les pide a los habitantes de Smallville que propongan sus próximas acciones. Así se interactúa en este pueblo de Inteligencia Artificial.

Los investigadores de Google y la Universidad de Stanford señalaron que, como resultado de este estudio, “elementos creíbles del comportamiento humano pueden potenciar aplicaciones interactivas, que van desde entornos inmersivos hasta espacios de ensayo para la comunicación interpersonal y herramientas de creación de prototipos”.