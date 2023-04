Beber una copa al día no es más sano que abstenerse según estudio científico

Todos tenemos ese amigo con un ligero grado de alcoholismo que defiende de manera constante el hábito de consumir una o dos copas de vino de al día, bajo el argumento de que es bueno para la salud. Lo cuál es una idea bastante generalizada.

Desde hace años existe la idea de que la evidencia médica y científica respaldaba la idea de ese nivel de consumo habitual de bebidas embriagantes para parte de una dieta equilibrada para balancear nuestro organismo.

Pero ahora ha surgido un nuevo estudio científico en donde la evidencia de la investigación apunta a que si bien tomar una copa al día o de manera ocasional no es radicalmente nocivo existiría una alternativa mucho más sana: no beber una sola gota de alcohol.

Esto suena como algo casi obvio y básico sin siquiera leer los datos encontrados por la investigación, pero supone un momento importante en la comunidad, tanto la científica como la etílica, ya que ahora hay datos duros que respaldan esta situación.

Algunos estudios en el pasado habían relacionado el consumo de alcohol de bajo a moderado con un riesgo reducido de enfermedad cardíaca.

Pero todas estas investigaciones se basaban principalmente en la observación, lo que dificultaba tener en cuenta otros factores que impactan, como el colesterol y los niveles de presión arterial.

Por qué beber una copa de vino diario no sería tan sano: esto dice el estudio

El nuevo estudio, publicado en JAMA Network Open, concluye que beber con moderación de vez en cuando en realidad no brinda beneficios para la salud. Por el contrario, hacerlo con tal ritmo puede causar más daño que bien. De modo que tomar una o dos copas de vino diarias en realidad no es más saludable que simplemente abstenerse de beber.

Para llegar a estas conclusiones los investigadores, liderados por Yu-Ming Ni, M.D., cardiólogo del MemorialCare Heart and Vascular Institute en Orange Coast Medical Center, en Estados Unidos, realizaron un análisis de más de 100 estudios, que abarcan a casi 5 millones de personas en total.

copa de vino

Recabaron los datos sobre ingesta de alcohol documentados en ellos para determinar cómo el consumo de diferentes cantidades afecta el riesgo de muerte de una persona por cualquier causa, considerando de paso algunos otros factores que podría ser o no factor de potencial sesgo, como la salud general de una persona.

Al final, los investigadores no encontraron una reducción significativa del riesgo de muerte por cualquier causa entre las personas abstemias y quienes bebían ocasionalmente o bebían menos de un trago por semana en promedio. Pero es no significaba que no implicara un riesgo serio para la salud a largo plazo de beber de manera constante.

En conclusión no solo no había un beneficio significativo para la salud con el consumo moderado de alcohol, sino que beber una porción diaria de bajo volumen de alcohol (menos de 1 onza para las mujeres y alrededor de 1,5 onzas para los hombres) aumentaba el riesgo de muerte.

En resumen: No hay una cantidad de alcohol que sea “buena” para cualquier persona.