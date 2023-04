México envía a sus delegaciones para el FIRST Championship de Robótica 2023

México contará con representantes en el FIRST Championship de Robótica 2023, que se desarrollará del 19 al 22 de abril en Houston, Estados Unidos.

Este evento, un Mundial de Robótica propiamente dicho, reúne a más de 35 mil estudiantes, entrenadores y fanáticos de 43 países. Se define como “la más grande celebración de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)”.

LamBot Participante del FIRST, el Mundial de Robótica que se realizará en Houston

FIRST es el acrónimo de For Inspiration and Recognition of Science and Technology (Para la Inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y la Tecnología). El torneo fue fundado en 1989 por Dean Kamen, inventor y emprendedor, creador del vehículo Segway.

La comunidad prepara a los niños y jóvenes para el futuro a través de programas de robótica inclusivos, que se distribuyen en equipos para edades de 4 a 18 años.

El sistema de apoyo de FIRST cuenta con voluntarios, educadores y patrocinadores que incluyen más de 200 de las compañías Fortune 500.

La presencia de México en FIRST, el Mundial de Robótica en Houston

Por México estarán asistiendo equipos como LamBot 3478 de PrepaTec (San Luis Potosí), Silverbot (Bachillerato Mineral de Luz, Guanajuato) y Eolotics (Oaxaca).

Mónica Vinniza Fuentes, de Eolotics, habló en Milenio sobre las expectativas de su equipo.

Eolotics Participante del FIRST, el Mundial de Robótica que se realizará en Houston

“Parte de lo que siempre representa a nuestra región y nuestra comunidad es que somos gente que se une y busca la evolución en lo que se realiza”, indica Fuentes.

“Tras un terremoto tan trágico como el sismo del 2017, lo vimos como una motivación. Es lo que más se demuestra en la competencia, la pasión y las ganas de salir adelante, de superarnos y demostrar que Oaxaca puede ser referente de ciencia y tecnología”.

Uno de los referentes de LamBot 3478 de PrepaTec es Christopher Hernández. Ejerciendo como capitán de Ingeniería, busca sacar adelante a su equipo en FIRST y a su comunidad en general.

“Con las ideas que he adquirido y con toda la experiencia que tengo, me gustaría empezar a mejorar la comunidad, a cambiar algo”, dijo en charla con Conecta. “A veces, la parte de la ciencia y la tecnología está muy rezagada, y creo que podemos empezar a trabajar en ello para darle oportunidad a más chavos a que tengan acceso a las ciencias”.