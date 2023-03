Xiaomi y su curioso detector de mentiras que solo necesita “verte a los ojos”

Xiaomi es uno de los gigantes tecnológicos que irrumpió en los últimos años en el mercado de occidente. La empresa china es reconocida por sus teléfonos, además de otros elementos, al que sumará un nuevo aparato: su detector de mentiras.

La compañía tiene la patente para un “método de polígrafo, dispositivo, terminal móvil y medio de almacenamiento”, según informó el portal IT Home. La gran particularidad: solo necesita leer la pupila de la persona evaluada.

Basta apenas “verte a los ojos” para saber si estás mintiendo o no, parece ser la premisa de este nuevo dispositivo de Xiaomi, que aún no tiene nombre oficial ni fecha de producción.

Xiaomi Logo de la empresa china Xiaomi

Todos lo hemos visto en las películas: el polígrafo tradicional, creado por Leonard Keeler en los años 30, es un instrumento de medición que registra las repuestas fisiológicas. Así, el detector de mentiras tradicional mide presión arterial, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, estímulos nerviosos y la conductancia de la piel.

Pero el de Xiaomi se basa en un estudio de 2017, que analiza cómo la dilatación de las pupilas puede determinar si una persona miente o no.

“Según la psicología, las pupilas se dilatarán cuando la persona esté en un estado de depresión o mienta”, señala el estudio liderado por Respatyadu Hari Nugroho. “El parpadeo de los ojos también puede ser un indicador para conocer a las personas que mienten o no, cuando aumenten el número de parpadeos”.

¿Cómo funciona el detector de mentiras de Xiaomi?

Sobre el detector de mentiras de Xiaomi habla IT Home: “Cuando la mayoría de las personas mienten, a menudo tienen ojos erráticos y no se atreven a mirar. La tecnología patentada aplicada por Xiaomi esta vez es distinguir si los sujetos de prueba mienten o no al extraer esta información clave”.

Para ello, Xiaomi patentó un terminal móvil que incluye una cámara con teleobjetivo de giro e inclinación.

Ojo virtual Imagen genérica

Se ajusta el ángulo de disparo de la cámara hacia el rostro de la persona a evaluar: con la imagen facial se determina la trayectoria del movimiento de la pupila.

Al ocurrir determinados movimientos de la pupila, el dispositivo de Xiaomi los registra. Dependiendo de la información que se emita, se puede determinar si la persona miente o no.

Aún se desconoce tanto la forma del equipo como la fecha de producción.