COVID-19: Estas son las tres teorías principales sobre el origen del virus

Aunque la peor parte de la pandemia haya pasado, los efectos negativos del COVID-19 en la humanidad son incalculables. Las muertes habrían sumado más de 15 millones, según la ONU, sin contar con el desastre social y económico que significó.

Las vacunas, los cuidados y probablemente la asimilación natural del sistema inmunológico al virus han disminuido la cantidad de fallecimiento. No obstante, la enfermedad sigue presente.

Todavía nos preguntamos sobre el origen del virus. Existen tres teorías principales, dos de ellas razonables y manejadas tanto por la ciencia como por las autoridades políticas, y una tercera descabellada.

A continuación, las tres teorías sobre la fuente del COVID-19.

El COVID-19 se originó en un mercado en Wuhan, China

Mercado Huanan. Wuhan, China Foto: Getty Images

Es la teoría más aceptada por la comunidad científica: el virus provino de la transmisión de animal a humano en un mercado en Wuhan, China. El famoso murciélago que comenzó todo, consumido por alguna persona de la localidad.

En un informe de Inteligencia de Estados Unidos en 2021, se establecieron tres líneas claras: el virus no se desarrolló como un arma biológica; no fue modificado genéticamente y los funcionarios chinos no tenían “conocimiento previo” antes del brote inicial.

La tendencia en las grandes pandemias de la historia es que surgen de transmisión natural a través de animales. En algunos casos, como el virus del Ébola, nunca se conoció la fuente natural original.

La fuente del COVID-19 está en un laboratorio en China

Wuhan vuelve a ser el centro del origen del COVID-19, pero ya no un mercado, sino un laboratorio controlado por el gobierno chino. Esta posibilidad fue remarcada hace poco por el director del FBI, Christopher Wray.

Según la teoría, el laboratorio manejaba el virus SARS-CoV-2, y debido a algún incidente -deliberado o no- quedó libre, generando la pandemia.

“El FBI ha evaluado durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia son probablemente un posible incidente de laboratorio en Wuhan”, afirmó Wray, citado por la CNN.

Laboratorio de Wuhan, China Internet

“Estamos hablando de una posible fuga de un laboratorio controlado por el gobierno chino que mató a millones de estadounidense. Eso es precisamente para lo que se diseñó”.

El gran problema de esta teoría es que no existen pruebas. China no ha cooperado lo suficiente (en palabras de las autoridades norteamericanas) en el asunto, lo que evita un mayor conocimiento sobre la posible fuente.

Las contradicciones a esta teoría pasan por otros funcionarios estadounidenses. El Departamento de Energía considera que es una evaluación de confianza baja, “ya que la información obtenida no es lo suficientemente fiable o está demasiado fragmentada para emitir un juicio analítico más definitivo”, en palabras de la CNN.

La red 5G causó la enfermedad

Instalación de tecnología 5G en Estados Unidos (George Frey/Getty Images)

Es la más ilógica de todas. La desconfianza frente a la red 5G (quinta generación de redes móviles) inspiró esta teoría. Según muchas personas que creen en ella, la radiación 5G produce efectos negativos para la salud, y que el COVID-19 es el principal.

En Sudamérica y Europa derribaron e incendiaron torres 5G, aludiendo que la tecnología estaba detrás de la enfermedad. Para abril de 2020, se reportaron en Gran Bretaña 50 incendios y 16 en los Países Bajos. De acuerdo con AP, también atacaron torres en Irlanda, Chipre y Bélgica.

Comunidades en Facebook, Reddit y YouTube se convirtieron en canales efectivísimos para darle rienda suelta a la teoría.

Susan Brinchman, directora del Center for Electrosmog Prevention, afirmó: “Toda la infraestructura 5G debe ser desmantelada y apagada”. Su organización hace campaña contra la “contaminación electromagnética ambienta”.