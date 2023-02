Científicos aseguran que la infección del Cordyceps de The Last of Us es posible en la vida real

La trama de The Last of Us tiene como foco principal la propagación del hongo del Cordyceps, una infección que provocó la muerte de miles de personas en el argumento del videojuego, ahora adaptado a una serie en HBO Max, lo que ha llevado a la comunidad científica a preguntarse si en la vida es real es posible que esto ocurra.

El The Sydney Morning Herald, citado en un reporte publicado en el sitio web de Cultura Ocio, realizó un informe en el que explica que existe preocupación entre los expertos por el aumento de infecciones por hongos en todo el planeta.

La doctora Claudia Simm alertó de que los remedios contra los hongos son cada vez menos eficaces: “Es un poco desalentador. (Los hongos) son resistentes a múltiples fármacos y realmente nos estamos quedando sin opciones de tratamiento. Esta no es una simple infección de uñas de los pies. Es algo realmente aterrador”.

Por su parte, su colega Hanan H. Balkhy, actual subdirectora de resistencia a los antimicrobianos en la Organización Mundial de la Salud (OMS), también señala que la situación se está descontrolando: “Las infecciones fúngicas están creciendo y son cada vez más resistentes a los tratamientos, convirtiéndose en un problema de salud pública en todo el mundo”.

Cruce de opiniones entre los expertos

Los pronósticos de los expertos se ponen perturbadores al conocer que estudios recientes en la India mencionan la muerte de pacientes diabéticos con COVID-19 a los que se sometía a un tratamiento que los hacía vulnerables a otras infecciones.

Justin Beardsley, profesor especializado en enfermedades infecciosas, habló al respecto: “No morían por COVID, se estaban muriendo por una infección fúngica en sus senos paranasales que se expandía hasta el cerebro. Fue muy revelador: este tipo de infecciones fúngicas podrían complicar una pandemia respiratoria vírica”.

Cordyceps

Sin embargo, hay cruce de opiniones entre algunos científicos. La profesora Ana Traven, codirectora de un programa de tratamiento contra amenazas bacterianas, aclaró no hay nada capaz de provocar lo que el Cordyceps de The Last of Us: “Definitivamente no hay ningún hongo que le haga algo así a un humano. Sucede en el mundo de los insectos”.

Efectivamente, en la Tierra, el Cordyceps es capaz de infectar a pequeños insectos a través de sus esporas, lo que le permite tomar el control del cuerpo de su huésped.