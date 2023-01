Estudio revela que la séptima extinción masiva de la Tierra ha comenzado

¿A qué se refieren los científicos con extinción masiva? ¿El fin del mundo? ¿La muerte de todas las especies? Un reciente estudio reveló que la séptima extinción masiva de la Tierra ha comenzado, lo que ha generado zozobra en algunos sectores.

Según World Wild Life, las extinciones masivas son eventos que se dan en un periodo corto de tiempo geológico en el que desaparece un alto porcentaje de la biodiversidad, como distintas especies bacterias, hongos, plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados, entre otros.

Hay varias razones que apuntan a que estamos en medio de una séptima extinción, principalmente el calentamiento global. El problema es que, a medida que problemáticas como la huella de carbono se extienden, para los expertos cada vez es más difícil pronosticar cuándo ocurrirán las peores consecuencias.

Cronología de las extinciones masivas

Como explica un informe publicado en el sitio web de Enséñame de Ciencia, algunos expertos creen que la última extinción masiva tuvo fecha hace 65.5 millones de años y acabó con la existencia de los dinosaurios y que, en la actualidad, se podría estar viviendo otra que sería la sexta.

Los registros anteriores señalaban el origen de cinco extinciones masivas en la Tierra, sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech encontraron evidencia de cambios importantes en las condiciones ambientales del planeta que muestran que, en realidad, hubo un declive poblacional más antiguo.

En un documento publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores reportan que “ocurrió una extinción similar hace 550 millones de años, durante el período Ediacárico”.

Biota del periodo Ediacárico (Picasa 2.6 )

Los científicos la consideran extinción masiva por el porcentaje de organismos perdidos, similar a otros eventos, considerando a los cambios ambientales como responsables de la pérdida de aproximadamente el 80 por ciento de todas las criaturas ediacáricas, que fueron las primeras formas de vida multicelulares complejas del planeta.

Chenyi Tu, paleoecóloga y coautora del estudio, argumentó: “Los registros geológicos muestran que los océanos del mundo perdieron una gran cantidad de oxígeno durante ese tiempo, y las pocas especies que sobrevivieron tenían cuerpos adaptados para entornos con menos oxígeno”.