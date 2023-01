OVNIS: Pentágono no pudo identificar el origen de la mitad de avistamientos del 2022

Los Objetos Voladores No Identificados

El Pentágono confirmó en un reporte anual de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) que no logró explicar casi la mitad de los casos reportados en 2022 de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

El Gobierno de Estados Unidos ha desclasificado un reporte que compila las estadísticas generales de casos FANI registrados a lo largo del 2022.

El informe de 11 páginas es presentado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y ahí revela que el Pentágono ha catalogado un total de 510 informes de presuntos avistamientos de OVNIS.

La mayoría de estos casos fueron presentados por personal militar y un total de 366 de esos registros se realizaron este pasado año 2022, mientras que los 144 restantes se identificaron en un informe anterior que recopila reportes documentados entre 2004 y 2017.

De los 366 casos abiertos, sólo 195 se han resuelto con explicaciones obvias: globos aerostáticos, drones civiles y de vigilancia, bolsas de plástico, aves, entre otros.

Sin embargo, hubo un total de 171 casos que tuvieron que ser categorizados como “sin caracterizar ni atribuir”, debido a la falta de datos para concluir de qué se trataba realmente el FANI.

En algunos de estos reportes se describiría incluso que los objetos se movían de manera inusual o inexplicable, por lo que siguen bajo investigación.

Todo a la par que el informe se niega a señalar explícitamente que podría tratarse de tecnología fuera de este mundo.