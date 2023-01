Bill Gates es optimista sobre el futuro de la carne falsa y los alimentos de origen vegetal

El cofundador Microsoft, Bill Gates, reconocido en la actualidad por su huella como filántropo, opinó sobre el futuro de las alternativas a la carne durante su sesión anual Ask Me Anything en Reddit.

De acuerdo con el informe publicado en el sitio web de Business Insider, el multimillonario de 67 años respondió preguntas sobre una variedad de temas de redditors, incluido el clima y el veganismo, lo que llevó a Gates a compartir su optimismo sobre las carnes de origen vegetal, las llamadas carnes falsas.

“Hay empresas que fabrican ‘carne de res’ de nuevas formas y personas que trabajan para seguir usando vacas pero reduciendo las emisiones de metano”, escribió Bill Gates en el porta.

Gates dijo que ha respaldado las marcas alternativas a la carne Beyond Meat, Impossible Foods y Upside Foods, anteriormente conocida como Memphis Meats, y agregó: “Creo que eventualmente estos productos serán muy buenos, aunque su participación es pequeña hoy”.

El magnate aseguró que tenía menos esperanzas sobre la probabilidad de que el público en general recurriera al veganismo para salvar el clima: “Para las personas que quieren volverse veganas, eso es genial, pero no creo que la mayoría de la gente lo haga”.

La clave del clima, según Bill Gates

El filántropo concluyó al enfatizar que cree que todo se reduce al costo, sin importar de qué industria se esté hablando: “La clave del clima es hacer que los productos limpios sean tan baratos como los productos sucios en todas las áreas de emisión: aviones, concreto, carne”.

“Esta es la única forma en que podemos pedirle a todos los países del mundo que cambien. Si cuesta mucho más, no tendremos éxito”, destacó y añadió que la innovación climática es una de las cosas que más le entusiasman para este año.

Bill Gates Granjero - Composición: Kiko Perozo

Gates también habló sobre su participación en tierras de cultivo en los Estados Unidos: “Soy dueño de menos de 1/4000 de las tierras de cultivo en los EE. UU. He invertido en estas granjas para hacerlas más productivas y crear más puestos de trabajo. No hay ningún gran esquema involucrado; de hecho, todas estas decisiones las toma un equipo de inversión profesional”.