Esto es lo que pasa a tu cuerpo si comes pizza todos los días

¿Quién no disfruta pidiendo una buena pizza en casa para ver sus películas favoritas? ¿Quién no siente el placer de dar un buen mordisco a esa masa deliciosa llena de un queso que se derrite al rozarlo con tus dientes’. Seguramente, todos.

Indiscutiblemente, la pizza es una de las comidas favoritas no solo al estar solo en casa, sino que está entre los reyes del menú al momento de una salida entre amigos o incluso de una cita.

Una pizza es sinónimo de disfrute y compartir. Es deliciosa. Por eso, muchos se ven tentados a comerla seguido, pero como todo en esta vida, nada en exceso es bueno.

Comer pizza todos los días es perjudicial para la salud y puede ser mortal.

¿Qué enfermedades causa la pizza en exceso?

La pizza en exceso puede producir diversas enfermedades porque es alta en grasas y carbohidratos, refiere Business Insider, que además destaca que no tiene fibras, a menos que se haga con harina integral y vegetales.

Estas son algunas de las enfermedades que podrían causar el exceso de pizza:

-Obesidad

La pizza es alta en calorías, por lo que comerla más de lo debido aumenta de peso.

Life Style refiere que una porción de 35 centímetros de pizza de queso tiene entre 250 y 350 calorías con 10 y 17 gramos de grasas. A esto se suma, las calorías de sus ingredientes como pepperoni, salchicha y relleno de queso, lo que eleva a 500 calorías más.

Otro aspecto que hace que la pizza engorde es que no da la sensación de saciedad. La persona come y come sin sentirse lleno, lo que conlleva a ser obeso.

-Enfermedades cardiacas y ACV

La pizza es rica en carbohidratos refinados, lo que sube los triglicéridos como factor para enfermedades del corazón y accidente cerebrovascular (ACV), refiere Life Style, que también afirma que baja los niveles de colesterol HDL, cuya función es proteger las arterias de la acumulación de placa y la aterosclerosis.

Business Insider expresa que la pizza tiene mucho sodio, por lo que hizo mención a un estudio publicado por Acta Pharmacologica Sinica que precisa que la ingesta de sal incrementa el riesgo de hipertensión y ACV.

-Acné

El Journal of the Academy of Nutrition asevera que comer carbohidratos conlleva a sufrir de acné.