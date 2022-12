Arquéologos descubren un naufragio medieval en las profundidades de Noruega

Un equipo de investigadores de Noruega descubrió un milagro marítimo mientras mapeaba el lecho de un lago masivo el mes pasado: un naufragio casi prístino que creen que tiene hasta 700 años en el fondo del lago Mjøsa, el más grande de ese país, durante una misión de investigación del gobierno.

La embarcación, que se estima que data de algún momento entre los años 1300 y 1800, se encontró a casi 1.350 pies debajo de la superficie, según una publicación de Facebook del Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega, citado en el sitio web de Insider.

Los investigadores se toparon con el sitio mientras ejecutaban la Misión Mjøsa, un proyecto financiado por el gobierno para mapear el lecho del lago de 140 millas cuadradas. Las imágenes submarinas capturaron el barco de 33 pies de largo en las profundidades.

El cuerpo de agua sirve como fuente de agua potable para unas 100.000 personas en el país, según CNN, pero el descubrimiento de municiones de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en el lago durante inspecciones anteriores provocó una búsqueda más amplia de los riesgos potenciales para la salud del agua.

Naufragio en Noruega La tripulación descubrió el naufragio utilizando imágenes de sonar para medir el lecho del lago a través de pulsos. (Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega)

¿Qué dicen los expertos?

Øyvind Ødegård, arqueólogo marítimo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, le dijo a WordsSideKick.com el mes pasado que esperaba encontrar algunos tesoros ocultos debajo de la superficie cuando se inscribió en el proyecto, dado el estado del lago como una ruta comercial vital desde la era vikinga.

La embarcación estaba en condiciones casi perfectas debido a la falta de actividad de las olas en el lago de agua dulce, según CNN. Ødegård le dijo al medio que un desgaste mínimo en el metal del barco indica que los restos del naufragio han estado en el fondo del lago durante mucho tiempo, ya que la corrosión tarda cientos de años en ocurrir.

Naufragio en Noruega Los arqueólogos dijeron que la popa del barco mostraba signos de haber tenido un timón central, que no comenzó a aparecer en los barcos hasta finales del siglo XIII. (Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega)

Los arqueólogos dijeron que la popa del barco mostraba signos de haber tenido un timón central, que no comenzó a aparecer en los barcos hasta finales del siglo XIII. Utilizando la evidencia de corrosión ligera, así como el estilo del timón, los investigadores redujeron la era posible del barco a no antes de 1300 y no más tarde de 1850.

Las fotos submarinas borrosas del bote muestran que el barco está hecho de madera y fue construido con tablones superpuestos uno encima del otro, una antigua técnica nórdica utilizada durante la era vikinga. Finalmente, Ødegård declaró que el barco probablemente se hundió debido al mal tiempo ya que fue encontrado en medio del lago.