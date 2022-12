Teoría científica explica si podrían o no existir las montañas flotantes de Pandora que salen en Avatar

En un par de días tendremos el estreno de Avatar: The Way Of Water (El sentido del agua). La precuela de la película más taquillera de la historia tiene montones de elementos para detallar tanto cinematográficos como científicos, ya que los hechos se desarrollan (en la ficción) en una luna llamada Pandora.

La vida en otro planeta es algo que la ciencia todavía no ha podido confirmar. Sin embargo, estadísticamente dicen que es imposible que no haya otro mundo con condiciones al menos similares que las de la Tierra.

En eso se basa la ciencia ficción para plantear, al menos en teoría, mundos fuera de nuestro sistema solar en los que se desarrolle la vida tal y como la conocemos. Uno de esos es la luna Pandora en la que hay una amplia biodiversidad; una flora y una fauna espectacular que en ciertos aspectos tiene argumentos científicos para ser real.

Dicha afirmación tiene un asterisco sobre varios elementos y uno de ellos son las montañas flotantes que aparecen en Pandora. ¿Es posible que en un mundo hayan unas rocas suspendidas en el cielo? ¿Y que además estas tengan habitas de plantas y animales? Esto es lo que dice un análisis científico reseñado en la revista (versión web) Muy Interesante.

Datito de color para quienes no lo saben...

Las “montañas flotantes” de Pandora son estructuras de hierro recubiertas con fibra de vidrio. pic.twitter.com/cDy2a1RHMC — ⓉⒶⓉⓄ (@TatoDeViaje) September 11, 2020

Las montañas flotantes de Pandora

Para que las montañas floten de esta manera necesitan de un material ficticio llamado unobtanium, precisamente algo que persiguen los humanos en la película. Obviamente en la Tierra no existe y de acuerdo con la reseña de Muy Interesante, los científicos debaten sobre si es posible que se pueda dar en un exoplaneta.

El concepto básico del unobtanium es que es un material que presenta propiedades superconductoras a temperatura y presiones ambientales. Hasta donde la ciencia entiende “no se conocen materiales superconductores a temperatura y presión ambientales”, dice Muy Interesante.

Un material superconductor en condiciones normales necesita bajar sus temperaturas apenas unos kelvin por encima del cero. Mientras que los que funcionan a altas temperaturas incluso llegan a estar por debajo de los cero grados. Entonces eso hace que sea imposible que ocurran de manera natural.

Esta compleja explicación científica hace que sea muy poco probable que rocas puedan flotar en un mundo, tal y como ocurre en Pandora.