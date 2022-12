El cromosoma Y está desapareciendo: ¿Qué pasará con los hombres?

El cromosoma Y, aquel que determina si los bebés humanos y otros mamíferos son varones, se está degenerando y podría desaparecer en unos pocos millones de años, lo que significaría nuestra extinción a menos que desrrollemos un nuevo gen sexual.

Para entender su importancia científicamente hablando, el cromosoma Y contiene un gen muy importante que inicia el desarrollo masculino en el embrión. Aproximadamente 12 semanas después de la concepción, este gen maestro activa otros que regulan el desarrollo de un testículo, que produce hormonas masculinas que aseguran que el bebé se desarrolle como un niño.

Entonces, si el cromosoma Y desaparece, ¿el mundo se quedará sin hombres? Un nuevo artículo en Proceedings of the National Academy of Science, citado en Science Alert, muestra dos linajes de roedores que ya han perdido su cromosoma Y aún sobreviven y desarrollaron un nuevo gen determinante del macho.

El antecedente de los roedores

Los campañoles topo de Europa del este y las ratas espinosas de Japón cuentan con algunas especies en las que el cromosoma Y ha desaparecido por completo. El cromosoma X permanece, en dosis única o doble en ambos sexos.

Ratas

Un equipo dirigido por el biólogo de la Universidad de Hokkaido, Asato Kuroiwa, ha tenido más suerte con la rata espinosa, un grupo de tres especies en diferentes islas japonesas, todas en peligro de extinción. Los investigadores descubrieron que la mayoría de los genes en la Y de las ratas espinosas se habían reubicado en otros cromosomas.

Además, encontraron secuencias que estaban en los genomas de machos pero no de hembras, luego las refinaron y probaron la secuencia en cada rata individual.

El resultado: una pequeña diferencia cerca del gen sexual clave SOX9, en el cromosoma 3 de la rata espinosa. Una pequeña duplicación (solo 17,000 pares de bases de más de 3 mil millones) estuvo presente en todos los hombres y ninguna mujer.

Conclusión para los humanos

Para reproducirnos necesitamos espermatozoides y necesitamos hombres, lo que significa que el final del cromosoma Y podría presagiar la extinción de la raza humana. Sin embargo, el nuevo hallazgo respalda una posibilidad alternativa: que los humanos puedan desarrollar un nuevo gen determinante del sexo.

La evolución de un nuevo gen determinante del sexo conlleva riesgos. ¿Qué pasa si más de un nuevo sistema evoluciona en diferentes partes del mundo? Una “guerra” de los genes sexuales podría conducir a la separación de nuevas especies, que es exactamente lo que ha sucedido con los ratones de campo y las ratas espinosas.