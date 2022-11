Qatar 2022: La tecnología de Adidas confirmó que Cristiano Ronaldo no tocó la pelota en el gol de Bruno Fernandes

Minuto 54 en Lusail, ocurre un centro de Bruno Fernandes, salta Cristiano Ronaldo y gol para el 1-0 de Portugal ante Uruguay. La transmisión del Mundial de Qatar 2022 le da el tanto a CR7, pero la repetición deja dudas… ¿tocó la pelota? Finalmente, el gol fue asignado a Bruno, y este martes lo confirmó la tecnología de Adidas.

Recordemos que Adidas es la proveedora no solo del balón oficial del Mundial de Qatar, sino también de la tecnología que utiliza para el offside automático. Este es un chip que está en la pelota y ayuda a determinar si un jugador la tocó o no, o si pasó la raya de gol o no.

Cristiano celebró efusivamente (aunque sin su característico “Siuuuu”), abrazando a Bruno. El salto y el movimiento de cabeza hizo pensar no solo a la transmisión, sino al arquero uruguayo Sergio Rochet, que el tanto era del capitán portugués.

Rochet dudó por un ínfimo tiempo que el balón cambiaría de rumbo por la acción de Cristiano, pero terminó con la trayectoria que traía desde el centro de Bruno Fernandes.

La FIFA habla sobre la tecnología de Adidas y el no - gol de Cristiano Ronaldo

FIFA explicó cómo la tecnología de Adidas determinó que Cristiano Ronaldo nunca tocó el balón.

“En el partido entre Portugal y Uruguay, utilizando la tecnología Connected Ball alojada en el balón oficial de partido Al Rihla de Adidas, definitivamente pudimos mostrar que Cristiano Ronaldo no hizo contacto con el balón en el primer gol del partido”, señaló la FIFA en su comunicado.

FIFA - Adidas La secuencia del salto de Cristiano y cómo el sensor del balón no determinó algún toque

“No se pudo medir ninguna fuerza externa sobre la pelota, como lo demuestra la falta de ‘latidos’ en nuestras mediciones”, agrega el organismo. “El sensor IMU de 500 Hz dentro de la pelota nos permite ser muy precisos en nuestro análisis”.

El sensor del balón de Adidas, además, trabaja con tecnología que puede proporcionar datos en tiempo real a las autoridades a cargo del partido.

Así va Portugal en el Mundial de Qatar 2022

Portugal avanzó a octavos de final del Mundial de Qatar 2022, luego de vencer a Uruguay 2-0 con doblete de Bruno Fernandes. El mediocampista portugués del Manchester United suma dos goles y dos asistencias en el campeonato.

Cristiano Ronaldo, que hipotéticamente afronta su último mundial (tiene 37 años en la actualidad), acumula un tanto en el torneo, de penal ante Ghana, convirtiéndose en el único futbolista en la historia en meter goles en cinco mundiales en fila.

El último compromiso de la fase de grupos para Portugal será el 2 de diciembre contra Corea del Sur.