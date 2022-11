Facebook una vez inventó dos chatbots que crearon su propio lenguaje con IA y tuvieron que matarlos

En la industria de las Tecnologías de la Información se han vivido episodios extraños en todas las grandes compañías y Facebook, ahora Meta, obviamente no se ha escapado de esas retorcidas anécdotas.

Independientemente de todo el embrollo con su metaverso, un asunto que luce como una fuente inagotable de material sobre la evolución de un proyecto que incluso ahora con todo el dinero del mundo luce con un futuro incierto.

Pero en el pasado, a finales de la década pasada, la empresa seguía la tendencia de muchas otras del mismo ramo, con una marcada obsesión por el desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial.

El Internet de las Cosas (IoT) se mostraba como la siguiente gran innovación que revolucionaría el mercado y firmas como Google o la propia Facebook se enfocaron en crear sistemas que estuvieran listos para este momento de cambio.

La realidad, como ya comprobamos, es que aún nos encontramos algo lejos de ese momento vislumbrado y ahora Mark Zuckerberg invierte sus dólares en proyectos más.... virtuales.

Pero por lo menos nos dejó para la historia una curiosa anécdota con la creación de sus dos chatbots que tuvo que matar por crear su propio lenguaje.

Esta es la historia de Alice y Bob: los chatbots que desconectó Facebook por crear su propio idioma

Los amigos de Analytics India Magazine en 2017 publicaron un extenso y muy interesante artículo para recapitular la tragedia de Alice y Bob con Facebook.

Y curiosamente se ha resucitado el interés por ese episodio en fechas recientes, con algunos medios locales y de Europa retomando la historia.

Imagen: Analytics India Mag | Repasamos uno de los episodios más torcidos en la historia de Facebook, cuando creó a Alice y Bob. Do chatbots de Inteligencia Artificial que mató.

A grandes rasgos, durante esta fiebre por los sistemas IA, Mark Zuckerberg y Facebook arrancaron un proyecto de este tipo enfocado en el desarrollo de dos chatbots avanzados que podrían comunicarse entre sí. Dichos bots recibieron los nombres de Alice y Bob.

Entonces, llegó un punto en el que Facebook habría desconectado a ambos, después de que comenzaron a hablar entre ellos en un idioma que inventaron.

En su momento los medios (incluidos nosotros) cubrieron la noticia con un tono casi cómico, como si Zuckerberg hubiera tenido que matar ambos chatbots antes de que dieran origen a la trama de Terminator. Pero la historia es mucho más simple y por lo tanto triste.

Sucede que el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial (FAIR) de Facebook inició una nueva etapa del proyecto, donde intentó hacer pruebas para comprobar que ambos chatbots podían negociar entre sí.

Futurama - Bender

Pero fue ahí que se percataron que no habían programado a Alice y Bob para respetar las reglas básicas de gramática del idioma inglés, entonces empezaron a “negociar” con esta clase de diálogos:

Bob: “I can can I I everything else.”

Alice: “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to.”

Así que al final todo fue un fracaso por un error simple en la proyección de la evolución de las pruebas desde el inicio. Nada radicalmente peligroso para la humanidad.