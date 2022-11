La historia de Margaret Howe Lovatt, voluntaria en un experimento de la NASA en el que se vinculó sexualmente con un delfín

Margaret Howe Lovatt era una mujer joven, común y corriente, que en los años sesenta fue voluntaria en un extraño y curioso experimento de la NASA en el que terminó relacionándose sexualmente con un delfín llamado Peter.

Esta no es una historia de amor, destacamos, pero Margaret formó parte de un estudio que tenía como objetivo investigar cómo crear un puente comunicativo entre, precisamente, humanos y delfines.

El neurocientífico Johh Lilly y el astrónomo Frank Drake estuvieron al frente de la investigación, realizada en 1964, en la que Margaret, con 23 años, fue a la llamada Casa del Delfín en Islas Vírgenes, un laboratorio donde vivía Peter.

Como recuerda el informe publicado en el sitio web de Muy Interesante, la joven vivió en el laboratorio y enseñó a los delfines a crear sonidos similares a los humanos, pero lo llamativo fue la forma en la que se relacionó con Peter.

¿Cómo se relacionó Margaret con el delfín?

La instructora decidió acercarse a Peter como si fuera su madre o su maestra para enseñarle a comunicarse con los humanos. Para ello, debía haber una inmersión en el lenguaje las 24 horas al día.

Si bien los sonidos del delfín no eran imitaciones perfectas de la voz humana, los avances fueron notables. Pasaron muchas horas juntos y Peter demostraba su preferencia por Margaret, al punto que se frotaba contra su cuerpo, una clara demostración de interés sexual al que la instructora respondió estimulándolo.

Margaret Howe Lovatt y Peter

“No fue algo sexual por mi parte… sensual quizás. Me pareció que estrechaba el vínculo. No por la actividad sexual, sino por no tener que seguir rompiendo. Y eso es realmente todo lo que era. Yo estaba allí para conocer a Peter. Eso era parte de Peter”, dijo Margaret Howe Lovatt en su momento.

Por su parte, Andy Williamson, el veterinario que cuidaba a los animales en la Casa del Delfín, dijo que “el delfín estaba locamente enamorado de ella”.

La BBC produjo un documental sobre la historia, llamado “Margaret: La chica que hablaba con los delfines”, que generó controversia y que silenció a la mujer por medio siglo. Los rumores sobre los extraños experimentos sexuales y el hecho de que John Lilly ledio LSD a los animales con los que experimentaba terminaron con su credibilidad.

Peter murió en Miami luego de la desmantelación del laboratorio en Islas Vírgenes. Para Lilly, “murió por la tristeza de la separación”.