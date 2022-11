Cálculos renales son expulsados por subirte a una montaña rusa: lo dice la ciencia

Nadie lo vio venir, pero por un azar del destino la comunidad médica y científica está comprobando que el mejor tratamiento contra los cálculos renales o las piedras en el riñón serían las montañas rusas de Disney.

Suena como una broma mala o una noticia totalmente falsa, pero es una de las realidades más retorcidas con las que se han topado la comunidad científica en fechas recientes.

En algunas ocasiones la ciencia nos termina regalando hallazgos de la manera más casual e inesperada. En algunos casos las noticias no son tan gratas, como el hecho de descubrir que fumar cannabis puede ser considerablemente peor para los pulmones que el tabaco.

Pero en otros momentos el descubrimiento llega de la manera más inesperada, tanto que parece producto de una historia de ficción, como la historia que compartimos hoy.

Cómo descubrieron que las piedras en el riñón se expulsan con un viaje en la montaña rusa

Resulta que una relativamente reciente investigación publicada por allá del año de 2016 por The Journal of the American Osteopathic Association, relata la curiosa historia de cómo descubrieron una correlación directa entre el tratamiento de cálculos renales y el uso de viajes en montañas rusas.

La historia, como podrán percatarse es algo vieja en realidad, pero ha sido resucitada por los colegas de Bio Bio Chile, quienes rescatan la historia de un par de urólogos de Estados Unidos que dieron por mera casualidad con este hallazgo.

Estados Unidos. Top Thrill Dragster, segunda montaña rusa más grande del mundo (Imagen: Cedar Point).

Sucede que diversos pacientes del doctor David Wartinger, investigador de la Universidad Estatal de Míchigan, relataron al médico que después de subirse a montañas rusas del parque de Disney World habían logrado expulsar sin mayores complicaciones sus cálculos renales,

Todos aseguraban de manera independiente que habían subido a la montaña rusa de Big Thunder Mountain Railroad, ubicada en el parque de Orlando, Florida. Así que los doctores decidieron aplicar un poco de ciencia para comprobarlo.

De manera que Wartinger hizo equipo con el doctor Mark Mitchell, para crear un modelo artificial de riñón fabricado en silicona mediante tecnología de impresión 3D.

En él introdujeron un total de tres cálculos renales de 5 mm y viajaron hasta Orlando para ponerlo a prueba sobre distintas montañas rusas.

En total se usaron 174 piedras de riñón de diferentes formas, tamaños y pesos para ver qué pasaba y curiosamente la Big Thunder Mountain Railroad fue la única que demostró ser efectiva para expulsar las piedras.

La carencia de movimientos invertidos, vueltas completas, una ruta relativamente recta y una velocidad máxima de 56 km/h hicieron posible que en el 64% de los casos la montaña fuera milagrosa.