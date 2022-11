Científicos descubren por accidente por qué algunas heces flotan y otras se hunden

En un nuevo capítulo de misterios sin resolver, por accidente, un grupo de científicos reveló por qué algunas heces flotan y otras, simplemente, se hunden, una de las tantas preguntas que nos hemos hecho alguna vez y que ha sido respondida en un estudio publicado en IFL Science.

Como recuerda el informe publicado en el sitio web de Gizmodo, la ciencia intentó aclarar ésto en 1972 a través de una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, en el que analizaron las heces de 33 sujetos sanos, nueve flotantes, 24 que se hundían y seis pacientes con heces “grasosas”.

Ese estudio encontró que las que se hundían lo hacían cuando el gas dentro de las heces estaba “comprimido por presión positiva”.

“Después de la desgasificación, las heces que antes flotaban y se hundían tenían gravedades específicas similares, lo que indica que la propensión a flotar o hundirse de tales heces depende de las diferencias en el contenido de gas en lugar de grasa. Por lo tanto, las heces flotan debido a un mayor contenido de gas o agua (o ambos); las heces flotantes no deben considerarse un signo de esteatorrea”, detallaron en esa época.

Ahora, esta nueva investigación resuelve la diferencia en el contenido de gas y agua. Los expertos utilizaron ratones que habían sido creados para estar libres de gérmenes y notaron que su caca era inusual.

El estudio de las heces “volantes”

Mientras que alrededor del 10 por ciento de los humanos sanos producen heces “volantes” de manera constante, este porcentaje es mucho mayor en los ratones, de alrededor del 50%.

Ratas

Los investigadores detectaron que la caca de los ratones tendía a hundirse: “Nuestro hallazgo fortuito de heces ‘hundidas’ y ‘flotantes’ en ratones libres de gérmenes y colonizados en el intestino, respectivamente, llevó a la pregunta de si los colonizadores intestinales estaban fundamentalmente vinculados a la génesis de fenómeno de flotación fecal”.

Para confirmarlo, analizaron bacterias intestinales de ratones sanos y las pusieron en los estómagos de ratones libres de gérmenes. Efectivamente, sus cacas comenzaron a flotar.

“Al introducir microorganismos en el intestino de ratones libres de gérmenes, hemos demostrado de manera concluyente que la colonización intestinal de la microbiota es un requisito previo para que las heces floten”.