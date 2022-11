Nuevo estudio muestra que el Tiranosaurio rex podría haber sido un 70% más grande de lo que sugieren los fósiles

El Tyrannosaurus rex fue uno de los dinosaurios más grandes y malos que jamás haya caminado por el planeta. Pero, ¿exactamente qué tan grande podría llegar a ser este feroz dinosaurio? En una nueva investigación, los investigadores intentaron responder a esa pregunta.

Los paleontólogos del Museo Canadiense de la Naturaleza en Ottawa, Ontario, estimaron que el tiranosaurio rex más grande pudo haber inclinado la balanza a la friolera de 33 000 libras (15 000 kilogramos), haciéndolo más pesado que un autobús escolar promedio, que pesa alrededor de 24 000 libras (11 000 kilogramos). kg).

Hallazgos

Los científicos presentaron sus hallazgos el 5 de noviembre en la conferencia anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados (SVP) en Toronto.

Actualmente, el T. rex más pesado registrado es un espécimen apodado “Scotty”, que pesaba 19 555 libras (8 870 kg) cuando estaba vivo, casi tanto como 6.5 Volkswagen Beetles.

Tiranosaurio rex más grande

Según la nueva investigación, el tiranosaurio rex más grande “habría sido un 70 % más grande” que Scotty, dijo el coautor del estudio, Jordan Mallon.(se abre en una pestaña nueva), científico investigador y jefe de paleobiología en el Museo Canadiense de la Naturaleza. “Eso casi duplica el tamaño de T. rex”, dijo Mallon a WordsSideKick.com.

Para llegar a esta importante conclusión, los científicos primero examinaron el registro fósil, que muestra que aproximadamente 2.500 millones de tiranosaurios rex alguna vez vivieron en la Tierra. Sin embargo, solo una pequeña fracción, solo 32 fósiles adultos que alguna vez han sido descubiertos, dando a los científicos una cantidad limitada de información para extraer.

Cifras de población

Mallon y el coautor David Hone, profesor titular y subdirector de Educación de la Universidad Queen Mary de Londres, también analizó las cifras de población y la esperanza de vida promedio para crear un modelo del T. rex más grande posible. También consideraron las variaciones en el tamaño del cuerpo basadas en el dimorfismo sexual: diferencias de tamaño entre los sexos de los animales dentro de una especie.

“Terminamos construyendo dos modelos: uno que exhibe cero dimorfismos y otro con un fuerte dimorfismo”, dijo Mallon. “Si T. rex fuera dimórfico, estimamos que habría pesado hasta 53 000 libras (24 000 kg), pero rechazamos ese modelo porque si fuera cierto, ya habríamos encontrado individuos aún más grandes”.

“Especulaciones”

Usando estos datos, los científicos pudieron modelar la curva de crecimiento de T. rex a lo largo de su vida y estimar cuánto podría haber crecido un adulto.

Mallon advirtió que hasta que se encuentre un T. rex que sea comparable en tamaño al del modelo, las conclusiones del modelo son puramente especulativas.

“Esto es simplemente un experimento mental con algunos números detrás. Es algo en lo que es divertido pensar”, dijo Mallon.

De hecho, la investigación destaca lo difícil que es para los paleontólogos sacar conclusiones sobre las especies de dinosaurios a partir de un registro fósil muy limitado.

“Esto nos recuerda que lo que sabemos sobre los dinosaurios no es mucho, ya que los tamaños de muestra son muy pequeños”, Thomas Carr .(se abre en una pestaña nueva), dijo a WordsSideKick.com un paleontólogo de vertebrados de Carthage College en Kenosha, Wisconsin, que no participó en la nueva investigación. “En este momento, no estamos ni cerca del tamaño de muestra necesario, especialmente en comparación con otras especies de animales”.

Tamaño

Carr, quien asistió a la conferencia SVP, agregó que es plausible que T.rex haya sido mucho más grande que cualquier científico individual que haya encontrado hasta ahora.

“Es realmente un animal estupendo”, dijo Carr. “Imaginar un T. rex de esa magnitud es extraordinario, y creo que un animal de ese tamaño está al alcance de la mano estadísticamente”.