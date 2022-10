Judith Love Cohen: la ingeniera espacial que salvó a los astronautas del Apolo 13 y mientras paría a Jack Black

Para ser honestos el nombre de Jack Black no es uno que relacionemos directamente con el terreno de la ciencia, la astronomía y la historia de la NASA. Sin embargo hay una conexión tan curiosa como interesante entre todos esos elementos: Judith Love Cohen.

Estamos hablando de la vida y trayectoria de una mujer ejemplar que abrió caminos para las mujeres en una industria tan competida y desequilibrada en sus orígenes como lo fue la carrera por la exploración espacial en la segunda mitad de siglo XX.

Sin embargo Judith hizo algo único y extraordinario, marcó su lugar en la historia de este terreno y se dio el lujo de al mismo tiempo también ser esposa y madre, engendrando a un hijo que luego se volvería famoso: el actor Jack Black.

El interprete famoso por una amplia serie de producciones, incluyendo el reciente reboot de Jumanji y la cinta animada de Super Mario Bros., podría decirse que cuenta con inmensa popularidad en la red.

Tanta por lo menos que rompió internet en 2018 cuando decidió lanzarse como youtuber, aunque ese proyecto no llegó demasiado lejos.

Sin embargo, ahora, con el furor del afecto renovado por el actor es la ocasión perfecta para hablar de la trascendente trayectoria de su progenitora.

Judith Love Cohen fue mucho más que la madre de Jack Black: salvo a los astronautas del Apolo 13

El sitio All That Interesting ha publicado no hace mucho un interesante artículo en donde detalla con absoluta profundidad la trayectoria de Judith Love Cohen.

Aquí en FayerWayer les compartimos un recuento más sintetizado de esta y otras fuentes, recomendando enfáticamente leer más sobre la vida y obra esta mujer ejemplar.

Judith Love Cohen nació en Brooklyn, Nueva York, el 16 de agosto de 1933. En su familia las mujeres se dedicaban en su mayoría a trabajar como obreras en una fábrica textil. Su padre era vendedor de bebidas y sodas.

Imagen: Archivo | Judith Love Cohen

Ella inició también el sector textil, pero nunca abandonó sus estudios, donde siempre destacó en álgebra y matemáticas. Su otro talento era el ballet, así que a los 19 entró a estudiar ingeniería a la universidad y a la par se integró a la Metropolitan Opera Ballet Company.

Se casó a los 21, se mudó al otro extremo del país con su marido y allá reanudó su formación académica en la Universidad del Sur de California (USC) con clases nocturnas, trabajando de día como ingeniera en North American Aviation.

De ahí dio el salto a la empresa privada Space Technology Laboratories, compañía que, similar a como sucede hoy en día con SpaceX, hacía varios trabajos en colaboración contratados por la NASA.

Imagen: archivo | Judith Love Cohen y Jack Black.

Fue así que Judith Love Cohen, mientras estaba embarazada de su cuarto hijo, Jack Black, colaboró en el desarrollo de la misión Apolo 13, escribiendo el código del sistema para abortar la misión en caso de algún incidente.

Como todos sabemos, esa misión presentó un fallo crítico con un tanque de oxígeno y todo estuvo a punto de terminar en tragedia, pero los astronautas volvieron sanos y salvos a casa.

Buena parte de este logro fue gracias a ella.