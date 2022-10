Los robots Spot y Atlas de Boston Dynamics bailan en el evento ‘BTS Yet to Come in Busan’ para Hyundai

Para qué pagar a bailarines profesionales si puedes tener a los robots Spot y Atlas de Boston Dynamics bailando sensacionalmente. Su última actuación fue en el evento ‘BTS Yet to Come in Busan’, realizado para Hyundai Motors.

Que Spot baile las canciones de BTS no es una sorpresa e incluso también hizo un cameo en el concierto de la agrupación, acompañando a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los integrantes de la banda.

BTS es considerada como la banda de K-Pop más importante del mundo, con la mayor cantidad de ventas en la historia de Corea del Sur (más de 30 millones). Time los llamó “Líderes de la nueva generación” y fueron catalogados como los “Príncipes del pop”.

Entre sus premios destacan seis American Music Awards, nueve Billboard Musica Awards, nominaciones a los Grammy, entre otros.

Spot y Atlas, al ritmo de BTS

Sobre el evento ‘BTS Yet to Come in Busan’, cuenta un reporte publicado en el sitio web de Teche Blog que Hyundai Motor y BTS han estado colaborando en proyectos desde 2018 y este último esfuerzo tiene como objetivo obtener el apoyo de empresas nacionales y extranjeras para albergar la EXPO Mundial 2030 en Busan.

Thomas Schemera, Director de Marketing Global y Jefe de la División de Experiencia del Cliente de Hyundai Motor. empresa, expresó: “Continuaremos comunicándonos con los clientes de todo el mundo sobre la visión de movilidad futura de Hyundai y mejoraremos el estatus internacional de Corea para que la EXPO Mundial 2030 pueda celebrarse en Busan”.

No es la primera vez que alguno de los robots de Boston Dynamics disfrutan de la buena música y demuestran sus pasos de baile. Antes, un grupo de robots Spot imitaron a Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood para recrear una nueva versión moderna de la icónica canción “Start Me Up” de la banda de 1981.