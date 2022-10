Las gaseosas en exceso son una bomba de tiempo que te pueden matar

Los refrescos o gaseosas son unas de las bebidas que más se consumen en el mundo, y principalmente en los países desarrollados, donde el ritmo acelerado en la rutina diaria, lo hacen un acompañante básico para las comidas en la calle. Sin embargo, son unas de las bebidas más dañinas para el organismo.

Muchas personas están conscientes del daño que hacen los refrescos, pero sigue tomándolos, y a quienes ingieren altas dosis al día, todos los días, un exceso que poco a poco va en deterioro de su cuerpo.

Estudios científicos demuestran que las gaseosas aumentan el riesgo de sufrir diversas enfermedades como diabetes, patologías cardiacas, obesidad, afectaciones en el hígado, en los dientes, los huesos, cáncer, entre otros.

Corazón

Sputnik se hizo eco de la explicación de la nutricionista Felicia Newell a ETNT, quien dijo que “un nuevo estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que tanto los bebedores de gaseosas regulares como los de gaseosas dietéticas presentan un mayor riesgo de enfermedad cardíaca que aquellos que no beben bebidas endulzadas”.

Los huesos

La especialista dice que está demostrado que tanto en niños como en adultos, los refrescos reducen la calidad ósea. Por ello, también aumenta la posibilidad de tener caries.

Obesidad y cálculos renales

El portal Mejor Con Salud refiere que las gaseosas contribuyen a la obesidad. Una botella con 500 mililitros es suficiente para las calorías diarias requeridas. Una lata de refresco tiene un promedio de siete cucharadas de azúcar (se recomiendan tres), lo que aumenta 1,6 veces el riesgo de sobrepeso, expresa el referido medio.

Otro aspecto mencionado por el portal de salud es que causan cálculos renales.

Cáncer

Sputnik expresa que las gaseosas podrían subir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

“Una investigación llevada a cabo en 2019, en la que se observó la evolución del cuadro de salud de más de 100.000 adultos, encontró una asociación entre el consumo de gaseosas y un aumento en la probabilidad de padecer cáncer de mama”, dice el portal digital.

Hígado

Otro aspecto a destacar por parte de Mejor con Salud es que mucho refresco afecta el hígado. Especialistas aseguran que 600 milímetros de esta bebida “aceleran el proceso de hígado graso no alcohólico”, lo que quiere decir que un litro de gaseosa al día aumenta cinco veces las posibilidades de hígado graso.