Boston Dynamics se declara en contra de las modificaciones a sus robots para integrarles armas de fuego

Spot el robot cuadrúpedo de Boston Dynamics hace muy poco tiempo aprendió finalmente a abrir puertas y tomar ascensores, lo que seguramente produjo pesadillas a más de una persona temerosa del apocalipsis de las máquinas.

La facilidad con la que estos autómatas ahora realizan actividades aparentemente inofensivas pero igual de perturbadoras para un escenario no pacífico nos muestran claramente cómo ha evolucionado su diseño.

Cabe recalcar que estos robots en esencia fueron creados para su uso en actividades civiles de tipo industrial o de seguridad y supervisión. Siempre como un elemento de apoyo para los seres humanos.

Sin embargo hemos visto cómo con el paso del tiempo se han creado modificaciones en su diseño para que estos autómatas también puedan operar y disparar armas de fuego.

Esto ha sido motivo de preocupación para bastantes usuarios, fuera y dentro del sector dedicado al desarrollo de esta industria.

Pero ahora, en el contexto latente bélico actual que se vive a nivel global se siente como una mera cuestión de tiempo para que empecemos a ver estos robots en el campo de combate.

Así que ha llegado el momento para que las compañías detrás de su desarrollo hablen.

Boston Dynamics y otras empresas se pronuncian contra la integración de armas de fuego en sus robots

Boston Dynamics y distintas compañías del sector, como UNITREE, Clear Path y Open Robotics, entre otras, ha publicado una carta abierta en donde se comprometen a no convertir en armas de ataque a sus proyectos de robótica.

En la misiva, titulada “General Purpose Robots Should Not Be Weaponized” (Los robots de uso genera no deben convertirse en armas), seis empresas exponen su preocupación por los riesgos de daño y los graves problemas éticos derivados que se generan cuando alguien modifica sus robots para volverlos armas:

BOSTON DYNAMICS - Archivo Europa Press (BOSTON DYNAMICS/Europa Press)

“Sentimos una preocupación creciente en los últimos meses causada por un pequeño número de personas que han publicitado visiblemente sus esfuerzos para convertir en armas a los robots disponibles en el mercado.

Nos comprometemos a no convertir en armas nuestros robots de uso general de movilidad avanzada ni el software que desarrollamos y que permite la robótica avanzada, y no apoyaremos a otros para que lo hagan”.

Sin embargo la propia carta se refiere directamente a robots de uso general. Por lo que técnicamente liberaría de todo señalamiento a aquellos proyectos industriales diseñados específicamente para labores de seguridad.

De modo que todo apunta a que en realidad la queja y pronunciamiento va contra todos esos robots Spots con lanzallamas, rifles de asalto y otras armas sobre sus lomos. El resto no representarían... ¿un problema?