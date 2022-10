Inteligencia Artificial: los bots ahora escriben canciones y crearon un nuevo éxito “de” Kurt Cobain

La música perdió, con el suicidio de Kurt Cobain, la voz que identificó a toda una generación, entre el dolor y la rabia. En 1994, el líder de Nirvana decidió terminar con su vida, dando paso al inicio de su leyenda. Pero en años recientes, la Inteligencia Artificial le ha rendido homenaje, creando un nuevo tema con base en sus éxitos.

Over the Bridge, una organización que lucha por fondos para la salud mental, impulsa el proyecto Lost Tapes of the 27 Club, donde los bots no solo producen música de Cobain, sino también de otras figuras que murieron muy jóvenes, como Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Jim Morrison.

En el caso de Cobain, la Inteligencia Artificial creó una canción llamada Drowned in The Sun, que puede escucharse en YouTube.

Cómo “revivir” a Kurt Cobain y su música

Para lograrlo, como forma de aprendizaje automático se sumaron varias canciones con la voz de Kurt Cobain, junto con la voz de un cantante que rinde tributo a la banda Nirvana.

Así, la letra y la música fueron creadas por bots, pero con base en el trabajo de Cobain. El resultado puedes escucharlo a continuación.

Ace Piva está detrás de Over the Bridge, y explicó en 2021 al portal Kuow cómo se produjo la canción “de” Cobain. “Básicamente, tomamos una colección de canciones e hicimos que un software de Inteligencia Artificial llamado Google Magenta las escuchara una y otra vez. Luego le pedimos al software de IA que emitiera una nueva canción en ese estilo”.

“Todos los elementos musicales que escuchas, desde las letras hasta las melodías, los ganchos y los ritmos, fueron escritos por Inteligencia Artificial. Luego hicimos que un vocalista interpretara las letras escritas por la IA para la melodía escrita por IA”.

¿Es música lo que crea una Inteligencia Artificial? ¿Es arte?

Gracias a la Inteligencia Artificial, que es el intento de reproducir la inteligencia humana en máquinas o computadoras, no solo se hacen canciones de personajes fallecidos, sino que se pueden “revivir” en videos.

Inteligencia Artificial Getty Images

Pero no todos están de acuerdo con esto. Nicole Buckler, en el portal Be in Crypto, se plantea un par de interrogantes. “¿La música producida por un bot es realmente música? ¿Es esto creatividad? Y si es algo que todos estamos escuchando, ¿perderán los humanos sus habilidades musicales, dado que ya no serán necesarias?”.

Las posiciones respecto a las dudas son variadas. Para unos, solo es el ser humano y su experiencia lo que hacen que la música sea buena; para otros, la Inteligencia Artificial ayuda a mejorar el evento, haciendo que “una canción sea más hermosa, mucho más precisa”.