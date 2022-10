Inteligencia Artificial para hacer deliciosas papas fritas: conoce a los robots que trabajan en las cocinas de Estados Unidos

Los robots están adquiriendo mayores espacios en las cocinas de Estados Unidos. Empresas como Nala y Miso Robotics han producido brazos robóticos con base en la Inteligencia Artificial expertos en hacer papas fritas, alitas de pollo y otros alimentos.

El resultado, más allá de la delicia culinaria, es una ganancia para los restaurantes y proveedores de alimentos, ahorrándose varios dólares en empleados, aumentando la eficiencia y minimizando el potencial de contaminación.

Es una solución que puede verse exótica para el presente, pero preocupante a futuro para los trabajadores.

Wingman, de Nala, y Flippy 2, de Miso Robotics, son las principales creaciones. Ambas trabajan con Inteligencia Artificial, que es el intento de reproducir la inteligencia humana en máquinas a través del aprendizaje automático y el profundo.

Wingman, el robot de Nala que trabaja con Inteligencia Artificial

Wingman Robot basado en Inteligencia Artificial para trabajar en cocinas

Ajay Sunkara está detrás de Wingman, como director ejecutivo de Nala Robotics. En su conversación con Forbes, explicó los beneficios del uso de su robot en la cocina.

“Nuestra tecnología es esencial, donde podemos cocinar una variedad infinita de platos y, al mismo tiempo, satisfacer la gran demanda de los consumidores, ya que la escasez de mano de obra continúa desafiando a la industria de todo el mundo”, señala Sunkara.

Wingman puede cocinar varios platos diferentes al mismo tiempo, condimentándolos individualmente. Saca los alimentos de un área del almacenamiento y dispensación congelada, los fríe, sazona y coloca listos para servir.

Las papas fritas de Flippy 2, hechas con tecnología de punta

En el caso de Flippy 2, de Miso Robotics, su fuerte son las papas fritas. Es un gran brazo robótico, similar al de las plantas de automóviles, que trabaja con cámaras e Inteligencia Artificial.

Flippy 2 saca las papas de un congelador, las sumerge en aceite caliente y las sirve en bandeja.

Su nombre, como explica Reuters, viene de un robot anterior que volteaba carne de hamburguesa. El equipo de Miso, luego de ver que las ventas de papas fritas aumentaban a altas horas de la noche, decidió trabajar en un nuevo robot.

La polémica sobre la sustitución a los humanos

Son varias las cadenas de restaurantes que trabajan con Flippy 2, entre ellas Jack in the Box, White Castle y CaliBurger. Hay otras más, pero que no revelan su uso para no herir susceptibilidades sobre cómo los robots quitan trabajos a los humanos.

De acuerdo con Forbes, Wingman está disponible para el alquiler por 2.999 dólares al mes, menos de lo que se debe pagar a los humanos. Les ahorra a los dueños de restaurantes un 20% en costos de mano de obra.

Forbes matiza que, aunque los robots sustituyen a los humanos en la preparación de los platos, siempre se necesitarán trabajadores para otras áreas de la cocina, como la limpieza, la llevada de los platos y más.