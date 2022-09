Bruce Willis vende su imagen para ser recreado en películas con Inteligencia Artificial: es el primer actor en hacerlo

Este año, Bruce Willis anunció su retiro de la actuación debido a una enfermedad llamada afasia. Pero ahora consiguió una solución: vender su imagen para ser recreado en películas con Inteligencia Artificial.

Así, el actor de 67 años puede estar disponible para cualquier director, sin tener que arriesgar su integridad por el mal que padece.

El anuncio lo realizó esta semana la empresa Deepcake, que será la encargada de manejar la imagen de Willis.

“Me gustó la precisión con la que resultó mi personaje”, dijo Willis. “Para mí, es una gran oportunidad de retroceder en el tiempo”.

“Con la llegada de la tecnología moderna, incluso estando en otro continente, pude comunicarme, trabajar y participar en el rodaje. Es una experiencia muy nueva e interesante, y doy gracias a todo nuestro equipo”.

La afasia es un trastorno del lenguaje que impide a una persona la capacidad de comunicarse mediante el habla, la escritura o las señales. Su origen está en lesiones cerebrales.

Bruce Willis y la Inteligencia Artificial permitirán la creación de “gemelos digitales”

Willis es conocido como figura de acción, destacando en películas como Die Hard (Duro de Matar, para Hispanoamérica), El gran halcón, Pulp Fiction, Last Man Standing y El quinto elemento, entre muchas otras.

Su filmografía se remonta a principios de los 80, con apariciones en películas como The First Deadly Sin y El príncipe de la ciudad, donde no aparece acreditado, sino como extra.

El actor ya había tenido experiencia con el deepfake en el pasado, apareciendo en un video en Rusia donde cedió su rostro y otra persona puso el cuerpo.

Maria Chimir, CEO de Deepcake, explicó que el acuerdo al que llegaron con Willis le permite a la empresa la creación de “gemelos digitales”, para utilizarlos en todo tipo de proyecto. La imagen del actor norteamericano de origen alemán puede aparecer, por la tecnología, en cualquier presentación.

La compañía está en conversaciones con otros estudios y con los herederos de otras estrellas de Hollywood ya fallecidas.

James Earl Jones ya vendió su voz para el uso con Inteligencia Artificial

Esta semana también se conoció que James Earl Jones, el hombre detrás de la voz Darth Vader durante la saga de Star Wars, cedió los derechos de su voz en el personaje para su uso con Inteligencia Artificial.

Jones, de 91 años, ha realizado varias grabaciones en los últimos años, que manejan tanto Lucasfilm como la empresa ucraniana de clonación de voz, Respeecher.

La Inteligencia Artificial es la tecnología que permite que las máquinas puedan reproducir la inteligencia del ser humano. Al menos, esa es la intención. Para ello utilizan el sistema de aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.