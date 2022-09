Cantidad y calidad: científica mexicana ofrece detalles de su prototipo de robot que convierte el aire en agua

Un prototipo de robot que transforme el aire en agua de por sí ya es una invención innovadora que desafía las reglas de la naturaleza, puesto que el proceso en el medio ambiente se desarrolla a la inversa.

Eso fue lo que logró la ingeniera y científica mexicana Vita Gabriela Galindo, de quién hablamos hace un par de semanas en una reseña que resaltó las bondades de este sorprendente mecanismo.

Sin embargo, sobre este prototipo de robot saltan algunas dudas que se tienen que aclarar. Las mismas exponen lo positivo y lo que se tiene que mejorar sobre la conversión del aire hacia el estado líquido, vital para el desarrollo de la vida en nuestro planeta.

La escasez de agua es el primer problema contra lo que este mecanismo robótico pretende luchar y por supuesto vencer.

Pero, por ahora, se necesitan de ciertos ajustes relacionados a la cantidad y a la calidad del agua que se produce con la invención de Vita Galindo.

Vita Gabriela Galindo Así luce el robot. (Milenio)

Calidad y cantidad del agua

El robot tiene integrado filtros, pero todavía no cuanta con la certificación de la potabilidad del agua. Es decir, que no está apta o al menos autorizada para al consumo humano.

No obstante, según explica la misma científica mexicana, su robot significa un paso hacia adelante en la lucha contra la escasez del agua.

“Estoy buscando que un laboratorio haga un examen para tener certificado que el agua es potable. No soluciona la problemática, pero puede ayudar”, sostuvo Galindo. “El costo no se ha definido, ya que como es un prototipo es a prueba y error, un amigo me prestó dinero para poder hacerlo”, destacó.

Vita explica que este proceso lograría producir 35 litros de agua potable en un solo día. La experta ha definido su propuesta como un “granito de arena”, en medio de la crisis hídrica que existe en el estado Nuevo León de México.

La ingeniera en robótica añade que la creación de este robot surge ante la problemática que atraviesa el estado.

“Me llevó mes y medio realizar el robot”. Mayor inversión haría que Vita Gabriela desarrolle un plan de construcción de un robot a mayor escala con la capacidad de incrementar la producción de agua proveniente del aire.