Mark Zuckerberg vs Elon Musk: el jefe de Meta piensa que la “gente normal” no querría los implantes cerebrales de Neuralink

Elon Musk ha impulsado las investigaciones sobre los chips cerebrales usando su empresa Neuralink, aún con resultados inciertos. El magnate sumó una nueva duda alrededor de su compañía: la de Mark Zuckerberg, que considera que la “gente normal” no querría sus chips cerebrales.

Las declaraciones las dio en el podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, y fueron citadas por Business Insider.

Zuckerberg develó también que Meta está investigando la tecnología de interfaz neuronal como parte de su impulso hacia el metaverso, por lo que sus palabras podrían verse como un ataque de competidor contra Musk.

“Algunas personas, como Elon con Neuralink y esas compañías, están tomando esto como algo muy lejano. Quiero decir, que tal vez esté listo en un par de décadas”, señaló Zuckerberg.

Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha trabajado con monos en sus experimentos, pero aún no ha realizado pruebas en seres humanos. Esto, a diferencia de su rival Synchron, que anunció pruebas en humanos en julio pasado.

“Creo que la gente normal en los próximos 10 o 15 años probablemente no querrá tener algo instalado en su cerebro por diversión”, bromeó el jefe de Meta. “Quieres la versión madura de esa tecnología, no aquella en la que va a mejorar mucho el próximo año y necesites actualizar tu implante cerebral cada año”.

Las investigaciones de Meta, empresa de Mark Zuckerberg, para trabajar con señales cerebrales

Según Zuckerberg, Meta se está enfocando en tecnología que pueda recibir señales del cerebro, pero con envío de información.

“La parte súper difícil”, apunta Zuckerberg, “será tener una computadora que le brinde información directamente a su cerebro, y eso no es algo en lo que estemos trabajando”, reconoció.

La compañía de Zuck quiere utilizar dispositivos portátiles para captar señales cerebrales que, según él, podrían detectarse en otras partes del cuerpo.

Mark Zuckerberg Los nuevos lentes de realidad virtual de Meta

“El camino que tenemos se basa en el hecho de que tenemos todas estas neuronas motoras adicionales en nuestro cuerpo. Resulta que puedes tener un dispositivo en tu muñeca con el que básicamente tu cerebro puede comunicarse con tu mano, decirle a tu mano que se mueva en un patrón al que no está acostumbrado y luego, la pulsera (de Meta) puede captar esas señales y traducirlas”.

Por ahora, se desconoce cuándo estaría disponible la tecnología de Zuckerberg. En eso coincide con el cronograma de Elon Musk.

El desdeño de Elon Musk por la tecnología de Zuckerberg

En enero pasado, Elon Musk había desdeñado la tecnología impulsada por Mark Zuckerberg, en una entrevista con el portal The Babylon Bee, citada por La Vanguardia.

“Claro que puedes ponerte un televisor en la nariz (…) no estoy seguro de que eso te haga sentir en el metaverso”, expresó el sudafricano.

Elon Musk | Neuralink

Continuó Musk en sus declaraciones: “(Las personas no quieren) atarse una maldita pantalla a la cara todo el día (…) para no salir nunca de este mundo digital. Se hace incómodo tener esta cosa atada a la cabeza todo el tiempo”.

Para el hombre más rico del mundo, el metaverso “suena solo como una palabra de moda. No quiero parecer un viejo imbécil que descarta Internet como en 1995, diciendo que no llegará a nada, hay cierto peligro, pero actualmente no puedo ver un metaverso convincente”.