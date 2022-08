Boliviano experto en robótica: con su talento devuelve las extremidades a discapacitados

Puede que su nombre no sea tan famoso como el de Tony Stark, pero trasladar a la vida real el desarrollo, la creación y la fabricación de brazos robóticos, más que científico, es humano. La historia del boliviano Roly Mamani es innovadora e inspiradora.

Mamani es un ingeniero electrónico de 32 años que desde los seis se interesó por la robótica. Fue entrevistado por América Futura, un segmento del sitio web de El País, al que le confesó su “amor” por los leds. Su curiosidad por saber cómo enciende una luz, su deseo de tener más juguetes y saber qué se puede hacer con los cables lo motivó.

El experto en robótica fundó junto a su hermano Juan Carlos, fisioterapeuta, la empresa Robotics Creators, con el objetivo de “no sentir impotencia y ayudar a las personas que perdieron alguna extremidad o la movilidad de alguna de ellas”. El taller se ubica en Achocalla, una pequeña localidad lejos de la ciudad.

Roly Mamani habló sobre la falta de soluciones en Bolivia: “Me doy cuenta en un punto que si no llevamos este conocimiento a una transición que realmente sirva, no tiene mucho sentido. Cuando yo estaba en la universidad veía y muchas veces me he preguntado por qué no hay soluciones en esta área en nuestro país”.

“En una de esas y en base a la experiencia y el conocimiento que obtuvimos, nos hemos atrevido justamente con mi hermano a poder brindar una solución para una persona con amputación transradial haciendo uso de la impresión en 3D”, afirma Mamani.

Roly Mamani cambia vidas

Don Felipe es una de tantas personas ayudadas por Robotics Creators. Es un agricultor de 75 años que cuando tenía 30 perdió ambas manos y parte de sus antebrazos tras un accidente con dinamita.

Mamani conoció la historia del señor y fue hasta su casa con una mochila en la que llevaba las prótesis de muestra con las que calculó las dimensiones y medidas. Semanas después, el hombre que pasó más de cuatro décadas sin manos volvió a tenerlas.

Roly Mamani, un paciente y Juan Carlos Mamani (El País)

Entre los pacientes de Robotics Creator se encuentran niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y hasta mascotas. “Para nosotros la satisfacción más grande es ver a una persona volver a sonreír, ver a una madre llorar por ver a su hijo teniendo una nueva oportunidad. Son cosas que nunca va comprar el dinero, son experiencias que te llenan la vida de buena energía”, expresó Mamani.

El ingeniero electrónico crea prótesis biomecánicas con plástico y derivados, que solo requieren el movimiento del codo para activarse o del tipo robótica, con circuitos integrados internos y batería, que hace uso de un sensor que trabaja la motricidad para quienes no tienen movimiento en el codo.

Una prótesis convencional puede costar 5.000 dólares, una mecánica 10 mil y una biónica 16 mil. La empresa de los Mamani se creó para dirigirse a personas de bajos recursos, por lo que utilizan materiales más económicos pero eficientes para “hacer la donación y no cobrar ni un centavo”.

A pesar de limitaciones económicas, las impresoras 3D en Robotics Creators se mantienen funcionando. La empresa busca ingresos alquilando animatrónicos, robots educativos y de combate, además de servicios de diseño e impresión en tres dimensiones.

El sueño de los hermanos Mamani es construir un centro de rehabilitación biónica con la capacidad de desarrollar exoesqueletos robóticos para las personas con parálisis.