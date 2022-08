H.G. Wells, de la ciencia ficción a la realidad: las predicciones del novelista que se cumplieron

H.G. Wells H.G. Wells, escritor y novelista inglés de ciencia ficción e historia (1865-1946). (Daily Herald Archive/SSPL via Getty Images)

La ciencia ficción tiene en H.G. Wells a uno de sus titanes. Nacido con el nombre de Herbert George Wells, el escritor británico falleció el 13 de agosto de 1946 en Londres, Reino Unido. El mundo de hoy tiene muchas de las predicciones del autor en sus obras.

La máquina del tiempo, Los primeros hombres en la Luna, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos, Ana Verónica, Floor Games y Little Wars son algunos de sus libros más reconocidos.

H.G. Wells H.G. Wells, escritor y novelista inglés de ciencia ficción e historia (1865-1946). (Photo 12/Universal Images Group via Getty)

Previó desde los viajes espaciales y la ingeniería biológica hasta la televisión por satélite, entre las situaciones que se hicieron realidad, y las invasiones extraterrestres, los viajes en el tiempo y la invisibilidad entre otras que aún no se han concretado.

La bomba atómica

H.G. Wells H.G. Wells, escritor y novelista inglés de ciencia ficción e historia (1865-1946). (Universal History Archive/Universal Images Group via Getty)

De acuerdo con la BBC, Wells acuñó el término bomba atómica en su obra El mundo se libera, de 1914. Eran armas que podían explotar continuamente, utilizando el poder de la radioactividad. Leo Szilard, que trabajó en el Proyecto Manhattan, reconoció el crédito de Wells en el nombre. El inglés también previo los conflictos biológicos en La guerra de los mundos.

La llegada del ser humano a la Luna

Su obra Los primeros hombres en la Luna, de 1901, mostró como Mr. Bedford y el Dr. Cavor llegaban a nuestro satélite natural, 68 años antes que Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins lo hicieran realidad. No obstante, no existe una civilización subterránea de selenitas.

La comunicación a distancia

La máquina del tiempo Póster de la película La máquina del tiempo, basada en la obra de H.G. Wells. (Buyenlarge/Buyenlarge via Getty Images)

Como recuerda la revista Muy Interesante, en la época de Wells existían el correo, el telégrafo y el teléfono, pero en When the Sleeper Wakes (1899) escribió sobre un sistema de comunicación parecido a la televisión, mientras que en Men Like Gods (1923) lo hacía sobre un servicio similar al correo electrónico.

La manipulación genética

Póster de Island Of Lost Souls Island Of Lost Souls, basada en la Isla del doctor Moreau, de H.G. Wells. (LMPC/LMPC via Getty Images)

En La isla del doctor Moreau (1896) Wells relata la historia de un médico que crea seres híbridos con animales y humanos, una idea base de los estudios genéticos para el trasplante de órganos de animales.

El rayo láser

Ilustración de La guerra de los mundos La guerra de los mundos es una de las obras más reconocidas de H.G. Wells. (Bettmann/Bettmann Archive)

Wells anticipa el uso de rayos láser en los conflictos bélicos en La guerra de los mundos (1898), pero en la obra son utilizadas para la lucha con extraterrestres que buscan el exterminio humano. Aunque lo con lo primero se ha estado experimentando, al menos, desde los años 80, afortunadamente lo segundo no ha ocurrido… y esperemos que no ocurra.