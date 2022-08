Viruela del mono: estos son los órganos más afectados por la enfermedad

La Viruela del mono de a poco le ha quitado el exclusivo protagonismo que venían teniendo en los últimos tiempos el Covid-19. Desde el aumento de casos que derivó al gran estado de alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la inminente declaración de emergencia sanitaria en los Estados Unidos, el mundo mira con más preocupación sus estadísticas e investigaciones.

Entre los nuevos estudios dedicados a la afección, un grupo de científicos en España demostró que casi la mitad de los pacientes afectados sufrieron importantes lesiones en delicadas zonas del cuerpo como el pene, ano y las amígdalas.

Las determinaciones fueron ejecutadas en tres unidades de Salud Sexual de las ciudades de Barcelona y Madrid y conocidas gracias a la publicación del medio médico, The Lancent. En éste también colaboraron el Hospital Universitario 12 de octubre, el Hospital Universitari Germans Trias - Fundación Lucha contra las Infecciones, el Hospital Universitari Vall d’Hebron, y la London School for Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

Ya hay más de 90 casos de viruela del mono en México. Foto: Dreamstime.

Hallazgo

Los números estadísticos son alarmantes: las personas afectadas con la Viruela del mono presentaron serias complicaciones y diversos tratamientos para reducir el dolor en zonas afectadas como la proctitis (25%), la ulceración amigdalar (11%) y el edema de pene (8%).

Las conclusiones fueron posible a los análisis de 181 casos confirmados de viruela del mono, de los cuales 175 (98%) eran hombres, y 166 se identificaron como hombres que tienen sexo con otros hombres. 37 años fue la edad promedio predominante en el porcentaje de los pacientes y la mayoría manifestó que el período de incubación de la enfermedad se estableció en un promedio de 7 días.

Las relaciones sexuales son consideradas el factor principal para que se dé esta problemática, ya que los especialistas aseguran que el contacto piel con piel durante el acto es el factor dominante por encima de, por ejemplo, la transmisión respiratoria.