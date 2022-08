Gallina decapitada no paró de moverse durante 18 meses ¿Cómo sobrevivió? Foto: Pixabay

Como milagrosa y sorprendente, así fue calificada una gallina decapitada que luego de 18 años continuó haciendo movimientos que denotaban que se encontraba con vida. Esto no solo fue motivo de sorpresa para sus dueños, los granjeros estadounidenses Lloyd y Clara Olsen, sino que también fue objeto de estudio e intensas investigaciones.

Todo ello se dio el 10 de septiembre de 1945 en una alquería en Colorado, Estados Unidos, ahí los propietarios de la granja y cuidadores de los animales se disponían a trasladar a los animales que ya habían sido sacrificados para llevarlos al mercado en el que serían comprados. Pero, para sorpresa de ellos, Mike como fue “bautizado” este milagro, comenzó a hacer movimientos de un lado a otro en los que demostraba que no estaba del todo muerto, que seguía con vida y que, en definitiva tenía algo especial.

Sin embargo, a pesar del shock que vivieron sus dueños, decidieron incluirla en el grupo de gallinas que estarían en venta, pero luego de ver la reacción de los habitantes, decidieron quedarse con ella y hasta vivir del estrellato que les propinó ese ser sin cabeza que seguía con vida.

Historia de la Gallina decapitada que sobrevivió casi un año

Una vez que este fenómeno se popularizó, no hubo quien no sintiera interés por conocer de cerca esta experiencia, por lo que innumerables medios y periodistas reseñaron esta historia tan sorprendente. Incluso, fueron testigos de cómo sus propietarios alimentaban a esta gallina con comida líquida y agua que le daban con un gotero y que era visiblemente digerida por el esófago, pero como tenían que tener mucho cuidado para que no se ahogara, limpiaban su moco con una jeringa.

Los cuidados era cada vez mayores, sobre todo, porque Mike fue llevada a ferias, programas de televisión y todo tipo de top show en el que se demostraba cómo era realidad que un ser sin cabeza podía seguir con vida por tanto tiempo. Ante su exagerada exposición ante los medios, le siguieron una serie de estudios e investigaciones.

Investigaciones que se hicieron sobre la gallina decapitada

Científicos de la Universidad de Utah no dudaron en hacer experimentos en los que sacrificaron a varias especies de este tipo y el resultado no fue nada halagador, ninguno reaccionaba como Mike. Luego de ello, el doctor Wayne J. Kuenzel publicó un estudio en la página web de la Universidad de Arkansas, en la que explicaba con certeza qué era lo que realmente sucedía con este extraño caso.

“Debido a que el cerebro está en ese ángulo, todavía tiene intacta la parte funcional que es tan crítica para la supervivencia. En el momento en que separas el cerebro del cuello, al igual que en los humanos, obtendrás un tremendo movimiento de las extremidades”, con esto Wayne da por sentado el por qué esta gallina decapitada aún podía moverse, ya que el cráneo de los pollos o gallinas contiene dos aberturas que permiten empujar el cerebro dentro de la cabeza. Por eso, se pueden decapitar y seguir funcionando sin inconvenientes.