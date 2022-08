El viaje en el tiempo es posible, de acuerdo con este físico: así funcionaría

Un viaje en el tiempo parece materia para la ciencia ficción, pero de acuerdo con un físico, es posible hacerlo realidad. Su nombre es Barak Shoshany y pertenece a la Universidad Brock, de Ontario, Canadá. ¿En qué consiste su teoría?

Para Shoshany, viajar al pasado es factible, apoyándose siempre en la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein y en la Mecánica Cuántica, creando la llamada materia exótica.

En la actualidad, Shoshany, junto con Jacob Hauser y Jared Wogan, trabajan en una teoría concreta del viaje en el tiempo con múltiples historias, que sea totalmente compatible con la Relatividad General.

Pero el físico reconoce, en una nota para The Conversation: “Incluso, si logramos encontrar tal teoría, esto no sería suficiente para probar que el viaje en el tiempo es posible, pero al menos significaría que el viaje en el tiempo no está descartado por paradojas de consistencias”.

Abramos las puertas y adentrémonos en las ideas de Shoshany.

Las hipótesis de Barak Shoshany sobre el viaje en el tiempo

Según el experto de Brock University, durante décadas, los físicos han intentado utilizar la Relatividad General para determinar si es posible viajar en el tiempo: han escrito ecuaciones que describen estos viajes, y son totalmente compatibles y consistentes con la relatividad… pero no se corresponden en nada con la realidad.

La Teoría de la Relatividad General de Einstein combina el espacio y el tiempo en una sola entidad, proporcionando una explicación compleja de cómo funcionan ambos: se basa en los principios de equivalencia (la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad), la noción de curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado.

El viaje en el tiempo Según Barak Shoshany, durante décadas, los físicos han intentado utilizar la Relatividad General para determinar si es posible viajar en el tiempo: han escrito ecuaciones que describen estos viajes, y son totalmente compatibles y consistentes con la relatividad… pero no se corresponden en nada con la realidad. (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Esta teoría prevé que la geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia.

Para construir una máquina del tiempo sería necesaria materia exótica, señala Shoshany, que es materia con energía negativa. Toda la que vemos en nuestra vida diaria es energía positiva, pero gracias a la Mecánica Cuántica, en teoría, la materia exótica puede crearse en cantidades demasiado pequeñas y durante tiempos muy breves.

“Este problema puede ser solo una limitación de nuestra tecnología actual o nuestra comprensión de la Mecánica Cuántica”, señala Shoshany.

Las paradojas de consistencia

Un problema más que plantea el físico de la Brock University es que el viaje en el tiempo parece contradecir la lógica, sobre todo por las paradojas de consistencia. Estas señalan que cada vez que hay un evento determinado que conduce a cambiar el pasado, el cambio en sí evita que este evento ocurra en primer lugar.

Así que, al viajar, el motivo del viaje se pierde.

Si no se puede eliminar una sola paradoja, el viaje en el tiempo sigue siendo lógicamente imposible.

El viaje en el tiempo es posible, según Barak Shoshany “Incluso, si logramos encontrar tal teoría, esto no sería suficiente para probar que el viaje en el tiempo es posible, pero al menos significaría que el viaje en el tiempo no está descartado por paradojas de consistencias”, dice Shoshany. (Alberto Suárez / 500px/Getty Images/500px)

La solución, según Shoshany, está en permitir múltiples historias, o líneas de tiempo paralelas.

“Cuando salgo de la máquina del tiempo”, indica el físico, “salgo a una línea de tiempo diferente. En esa línea de tiempo, puedo hacer lo que quiera, incluso destruir la máquina del tiempo, sin cambiar nada en la línea de tiempo original de la que vengo. Dado que no puedo destruir la máquina del tiempo en la línea de tiempo original, que es la que usé para viajar en el tiempo, no hay paradoja”.

Por los momentos, todo lo dicho por Shoshany son simples especulaciones. ¿Podrá, la tecnología futura, resolverlas?